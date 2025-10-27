Несут 150 кг груза: ВСУ показали работу наземных дронов "Мураха-Mini" (видео)

Силы обороны Украины начали применять на передовой наземные беспилотные платформы "Муравей-Mini" от отечественной компании "Роботизовані комплекси".

Сейчас дроны "Мураха-Mini" используются одним из подразделений роты наземных беспилотных систем. Об этом рассказали представители "Роботизованих комплексів" порталу "Мілітарний".

Применение "Мураха-Міпі" в боевых условиях

Сообщается, что ВСУ привлекли роботов "Мураха-Mini" для организации логистики на передовой. Наземные беспилотники помогают военным доставлять снаряжение, провиант и другие грузы даже в сложных боевых условиях.

Важно

"Чтобы максимально заменить солдат": ВСУ получили первых роботов "Мураха" (фото)

Разработчики также поделились отзывом военных, которые уже имели возможность оценить возможности "Мураха-Mini". По их словам, во время одной из боевых миссий наземный робот транспортировал 150 кг груза на расстояние 16 км, тянув за собой 6-метровую лавету, нагруженную еще одним роботизированным комплексом и провиантом.

Відео дня

"Муравей-Mini" — выносливая и надежная машина. Большим плюсом является Starlink, который обеспечивает стабильную и безопасную связь для пилотов. Большая благодарность от всего нашего подразделения!", — отметили военнослужащие.

Что известно о наземном дроне "Мураха-Mini"

Технические характеристики "Мураха-Mini":

габариты — 1600 × 1100 × 1600 мм;

масса — 330 кг;

грузоподъемность — 250 кг;

запас хода — до 40 км;

максимальная скорость — до 15 км/ч.

По данным производителя, система управления "Мураха-Mini" поддерживает ELRS, Ethernet для подключения Silvus и Starlink, а также другие типы связи через IP-протокол. Кроме того, беспилотник может работать через оптоволоконный кабель.

"Мураха-Мини" Фото: Роботизовані комплекси

Комплекс получил электрический привод с двумя двигателями по 1 кВт каждый и литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 105 кВт-ч. Есть функция активного охлаждения двигателей и батарей, а также подогрев аккумуляторного блока для работы в холодное время года.

Напомним, подразделение NC13 Strike 3-й штурмовой бригады провело краш-тест ударных НРК в условиях приближенных к боевым.

Фокус также сообщал, что в Польше испытали украинский НРК Protector и беспилотный летательный аппарат UB60D.