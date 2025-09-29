В Польше испытали украинские БПЛА и наземные дроны: что о них известно (фото)

Компания "Украинская бронетехника" продемонстрировала возможности своего наземного роботизированного комплекса (НРК) Protector и беспилотного летательного аппарата UB60D на учениях войск территориальной обороны Польши "Огненная Буря".

Демонстрация НРК Protector и дрона UB60D является первым шагом к внедрению этих систем в армии Польши. Об этом рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

НРК Protector предназначен для выполнения самых сложных и опасных операций без риска для личного состава. Этот беспилотник можно адаптировать к различным задачам, от логистики и инженерных операций до эвакуации раненых.

НРК Protector Фото: Украинская бронетехника

БПЛА UB60D создан для поражения живой силы и легкой бронетехники с воздуха. Боевая часть и система управления дрона объединены в единую платформу, что позволяет быстро действовать в динамических условиях.

Дрон UB60D Фото: Украинская бронетехника

В учениях "Огненная Буря" принимают участие около 2500 военнослужащих. Они проходят в рамках федерации учений "Железный Защитник-25", к которым в целом привлечены более 30 тысяч военных и 600 единиц техники Вооруженных сил Польши и государств-членов НАТО.

"Участие продукции "Украинской бронетехники" в международных учениях демонстрирует не только уровень развития украинских оборонных технологий, но и их роль в укреплении безопасности партнеров Украины, в частности Польши, а также в поддержке коллективной безопасности ЕС и НАТО", — сказал Бельбас.

Напомним, ранее польская компания MACRO-SYSTEM успешно испытала свои разработки — ударный барражирующий боеприпас GNOM и многоцелевой беспилотник GOBLIN.

Фокус также сообщал, что украинская компания Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свой первый наземный роботизированный комплекс "Джанкой".