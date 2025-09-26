"Гномы" и "Гоблины" останавливают танковые колонны: Польша испытала новые наземные беспилотники (фото)

Польская компания MACRO-SYSTEM успешно испытала свои разработки — ударный барражирующий боеприпас GNOM и многоцелевой беспилотник GOBLIN. Испытания состоялись в Польше во время масштабных учений "Железные ворота 25" с участием 18-й механизированной дивизии.

Related video

Как сообщает Defence Blog, система GNOM является колесной наземной платформой, предназначенной для поражения бронированных целей. Президент правления MACRO-SYSTEM Матеуш Цеплинский заявил, что эффективность системы во время учений подтвердила ее роль как высокоточного оружия. "Во время учений "Железные ворота 25" обе беспилотные наземные платформы MACRO-SYSTEM выполнили ряд задач, определенных в сценарии учений", — сказал Матеуш Цеплинский.

Он уточнил, что основной задачей было уничтожение бронетехники противника. Было имитировано поражение таких целей, как бронетранспортер "Росомаха" и автомобиль "Форд Рейнджер". Также были выполнены диверсионные миссии под стационарными объектами.

В отличие от воздушных барражирующих боеприпасов, GNOM передвигается по земле. Его низкий профиль и малые габариты затрудняют обнаружение. Эта платформа предназначена для действий в засадах против бронетехники, командных пунктов и критической инфраструктуры.

Система GNOM является колесной наземной платформой Фото: Скриншот

"GNOM — это в целом уникальная конструкция. Она сочетает скорость, маневренность и мощные боеголовки в очень маленькой машине. Это делает ее идеальным инструментом для засад или внезапных атак на важные цели", — пояснил Цеплинский.

Управление боеприпасом может осуществляться двумя способами. Используется стандартный дистанционный канал связи. Для работы в условиях радиоэлектронной борьбы применяется оптоволоконный кабель с радиусом действия до 5 километров.

"Транспортное средство работает очень низко над землей, что делает глушение в основном неэффективным. В сложных условиях платформа работает с помощью оптоволоконного кабеля. Эта возможность также использовалась во время учений", — отметил Цеплинский.

Перед основным этапом игр операторы прошли недельный учебный курс. Учения проводились в горной местности, что позволило подготовить личный состав к работе в сложных условиях.

Кроме GNOM, на учениях было представлено более крупное многоцелевое беспилотное наземное транспортное средство GOBLIN. Оно предназначено для разведки, логистики и медицинской эвакуации. GOBLIN способен буксировать грузы весом до 16 тонн, и работать до 20 часов без подзарядки.

Беспилотное наземное транспортное средство GOBLIN Фото: Скриншот

Задачи GOBLIN во время учений включали разведку маршрута, эвакуацию раненых и обеспечение боевых действий во время контратаки. Эта платформа демонстрирует способность интегрироваться с экипажными бронетранспортерами "Росомаха".

Матеуш Цеплинский подтвердил восходящий международный интерес к разработкам компании.

"Мы постоянно получаем все больший интерес от иностранных клиентов. Мы присутствуем в Дании, ориентируясь на скандинавские рынки, а также уже провели демонстрации во Франции, странах Балтии", — сказал он.

Также он отметил интерес со стороны азиатских клиентов после выставки MSPO в Кельце. Иностранные партнеры предлагают наладить местное производство этих систем.

Напомним, что барражирующие боеприпасы, или "дроны-камикадзе", стали одной из ключевых технологий современных вооруженных конфликтов. Они сочетают функции разведки и поражения целей. Как сообщалось ранее, подобные системы активно используются и развиваются многими странами мира для усиления своих оборонительных мощностей.

Как сообщал Фокус, вооруженные силы РФ начали активно применять в Украине модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной дальностью.

Фокус также писал, что итальянский производитель MBDA Italia создал два дрона-камикадзе с рабочими названиями Mini и Small.