"Гноми" та "Гобліни" зупиняють танкові колони: Польща випробувала нові наземні безпілотники (фото)

Польська компанія MACRO-SYSTEM успішно випробувала свої розробки — ударний баражуючий боєприпас GNOM та багатоцільовий безпілотник GOBLIN. Випробування відбулися в Польщі під час масштабних навчань "Залізні ворота 25" з участю 18-ї механізованої дивізії.

Як повідомляє Defence Blog, система GNOM є колісною наземною платформою, призначеною для ураження броньованих цілей. Президент правління MACRO-SYSTEM Матеуш Цеплінський заявив, що ефективність системи під час навчань підтвердила її роль як високоточної зброї. "Під час навчань "Залізні ворота 25" обидві безпілотні наземні платформи MACRO-SYSTEM виконали низку завдань, визначених у сценарії навчань", – сказав Матеуш Цеплінський.

Він уточнив, що основним завданням було знищення бронетехніки противника. Було імітовано ураження таких цілей, як бронетранспортер "Росомаха" та автомобіль "Форд Рейнджер". Також були виконані диверсійні місії під стаціонарними об'єктами.

На відміну від повітряних баражуючих боєприпасів, GNOM пересувається по землі. Його низький профіль та малі габарити ускладнюють виявлення. Ця платформа призначена для дій у засідках проти бронетехніки, командних пунктів та критичної інфраструктури.

Система GNOM є колісною наземною платформою Фото: Скриншот

"GNOM — це загалом унікальна конструкція. Вона поєднує швидкість, маневровість та потужні боєголовки у дуже маленькій машині. Це робить її ідеальним інструментом для засідок або раптових атак на важливі цілі ", — пояснив Цеплінський.

Керування боєприпасом може здійснюватися двома способами. Використовується стандартний дистанційний канал зв'язку. Для роботи в умовах радіоелектронної боротьби застосовується оптоволоконний кабель з радіусом дії до 5 кілометрів.

"Транспортний засіб працює дуже низько над землею, що робить глушіння здебільшого неефективним. У складних умовах платформа працює за допомогою оптоволоконного кабелю. Ця можливість також використовувалася під час навчань ", – зазначив Цеплінський.

Перед основним етапом ігор оператори пройшли тижневий навчальний курс. Навчання проводилися у гірській місцевості, що дозволило підготувати особовий склад до роботи у складних умовах.

Окрім GNOM, на навчаннях був представлений більший багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб GOBLIN. Він призначений для розвідки, логістики та медичної евакуації. GOBLIN здатний буксирувати вантажі вагою до 16 тонн, та працювати до 20 годин без підзарядки.

Безпілотний наземний транспортний засіб GOBLIN Фото: Скриншот

Завдання GOBLIN під час навчань включали розвідку маршруту, евакуацію поранених та забезпечення бойових дій під час контратаки. Ця платформа демонструє здатність інтегруватися з екіпажованими бронетранспортерами "Росомаха".

Матеуш Цеплінський підтвердив висхідний міжнародний інтерес до розробок компанії.

"Ми постійно отримуємо дедалі більший інтерес від іноземних клієнтів. Ми присутні в Данії, орієнтуючись на скандинавські ринки, а також вже провели демонстрації у Франції, країнах Балтії ", – сказав він.

Також він зазначив інтерес з боку азійських клієнтів після виставки MSPO у Кельце. Іноземні партнери пропонують налагодити місцеве виробництво цих систем.

Нагадаємо, що баражуючі боєприпаси, або "дрони-камікадзе", стали однією з ключових технологій сучасних збройних конфліктів. Вони поєднують функції розвідки та ураження цілей. Як повідомлялося раніше, подібні системи активно використовуються та розвиваються багатьма країнами світу для посилення своїх оборонних потужностей.

Як повідомляв Фокус, збройні сили РФ почали активно застосовувати в Україні модернізовані баражуючі боєприпаси "Ланцет" зі збільшеною дальністю.

Фокус також писав, що італійський виробник MBDA Italia створив два дрони-камікадзе з робочими назвами Mini та Small.