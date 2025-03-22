Можуть бути поставлені Україні: в Італії виготовили таємничі дрони-камікадзе (фото)

Італійський виробник MBDA Italia створив два дрони-камікадзе з робочими назвами Mini та Small. Не виключається, що після "обкатки" ці баражуючі боєприпаси можуть бути поставлені українським військам.

Related video

Італія розпочала виробництво власних дронів-камікадзе з робочими назвами Mini та Small, довкола яких зберігають певну таємничість та натякаючи, що ці вироби можуть бути поставлені Україні. Про це інформує Defense Express.

Портал European Defense Review повідомляє, що зазначені дрони уже пройшли тестування під час навчань Volpe Bianca2025, для проведення яких було залучено військовослужбовців 3-го альпійського полку та 9-го полку кібербезпеки італійської армії. Видання припускає, що зазначена техніка після "перевірки" італійськими військовими може бути поставлена Збройним силам України.

Важливо

Доставили таємно: в мережі показали кадри з італійським БТР Puma на озброєнні ЗСУ (фото)

Розробником дронів виступила оборонна компанія MBDA Italia, яка залучила дві місцеві компанії, що спеціалізуються на безпілотних технологіях — Siralab та Sky Eyes Systems. При цьому бойові частини до обох дронів створила компанія KNDS Ammo Italy.

Mini є дроном-квадрокоптером, призначеним для використання в умовах міської місцевості. Він має стартову масу у 2 кілограми та бойову частину масою 0,5 кілограмів, а дальність і тривалість польоту складають до 5 кілометрів та до 40 хвилин відповідно.

Small є "класичним" дроном-камікадзе "літакового" типу, призначеним для використання "на відкритих просторах". Він має стартову масу 8 кілограмів та бойову частину вагою 1,5 кілограми, тривалість польоту складає до 40 хвилин при дальності до 15 кілометрів.

Фюзеляж цього баражуючого боєприпасу має квадратний перетин та довжину близько 1 метра. Дрон має два набори прямих крил з розмахом близько 1 метра, при цьому перша пара йде одразу за боєголовкою, шарнірно закріплена на верхній частині фюзеляжу і складається назад, тоді як друга шарнірно закріплена на крайній задній частині під фюзеляжем і складається вперед. У задній частині розташовані два вертикальні стабілізатори, які складаються вперед. Рух забезпечується електродвигуном, встановленим у задній частині фюзеляжу, який приводить в рух дволопатевий гвинт.

Попри очевидну конструктивну відмінність, у Small та Mini є спільні конструктивні елементи, такі як пускова труба та оптико-електронна система наведення.

На даний момент остаточна назва продукту тримається в секреті, оскільки вона ще не зареєстрована.

Нагадаємо, компанія Sikorsky Innovations успішно протестувала можливості безпілотної авіаційної системи з гвинтоподібним крилом, яка може літати як гелікоптер або літак. Безпілотник розігнався до 159 км/год, здійснив 40 вильотів і 30 перемикався між вертикальним і горизонтальним режимами польоту.

Також Фокус писав, що компанія Ascent AeroSystems зі США представила мініатюрний коаксіальний дрон HELIUS, який має скласти конкуренцію квадрокоптерам Mini 4 Pro китайської DJI.