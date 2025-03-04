Доставили таємно: в мережі показали кадри з італійським БТР Puma на озброєнні ЗСУ (фото)

Уряди України та Італії офіційно не оголошували про постачання броньованих машин Puma 6x6 для Сил оборони. Журналісти припускали, що БТР входили до одного з засекречених пакетів допомоги.

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Італійській військовий оглядач із ніком "A-129 Mangusta" опублікував 4 березня в мережі X стоп-кадри з бронетранспортером VBL Puma 6x6 виробництва Італії (Vеhicule Blindе Lеger — з французької "легка броньована машина") у використанні української армії. Він зазначив, що бійці Збройних сил України проходили тренування на цьому БТР в Італії, однак досі не було підтвердження, що машина перебуває на озброєнні ЗСУ. OSINT-аналітики команди In Factum у своєму Telegram-каналі припустили, що кадри зняті на російський нічний FPV-дрон.

"Рідкісний італійський бронетранспортер VBL Puma 6x6 на озброєнні української армії. Ми знаємо, що українці їздили в Італію тренуватися на цій платформі до того, як її таємно доставили, але, на жаль, мені не вдалося знайти багато документації про те, що вона перебуває на озброєнні", — написав італійський оглядач.

Італійський БТР Puma 6x6 на стоп-кадрі з FPV-дрона Фото: X / @NichoConcu

БТР Puma 6x6 на озброєнні ЗСУ: що відомо

Про те, що Міністерство оборони України схвалило розгортання італійських БТР Puma у складі Сил оборони, військові оглядачі Army Recognition повідомляли 1 липня 2024 року. Офіційних заяв жодна з країн не надавала, тому журналісти припускали, що VBL Puma 6x6 поставили в межах одного з засекречених пакетів військової допомоги уряду Італії.

Цей бронетранспортер розробив італійський консорціум Iveco-Oto Melara. Він призначений для забезпечення максимального захисту та мобільності під час боїв. Машина оснащена кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, тож здатна ефективно забезпечувати вогневу підтримку. Завдяки чотирициліндровому дизельному двигуну Iveco потужністю 180 к.с. БТР Puma може розвивати швидкість до 105 км/год, а запас ходу становить до 800 км.

Експерти зазначають, що завдяки своїм характеристикам автомобіль є цінним для розвідки, перевезення військ і виконання допоміжних місій.

БТР Puma 6x6 призначений для розвідки, транспортування військ і допоміжних місій Фото: Pinterest

Нагадаємо, 4 березня Фокус з'ясовував, запаси якого озброєння ЗСУ можуть вичерпатися першими після зупинення військової допомоги США та як це вплине на хід російсько-української війни.

ЗМІ 3 березня писали про самохідну зенітну установку Gepard, яка є ключовим активом української армії у протидії безпілотникам-"шахедам", ракетам та іншим повітряним загрозам.