Доставили тайно: в сети показали кадры с итальянским БТР Puma на вооружении ВСУ (фото)

Правительства Украины и Италии официально не объявляли о поставках бронированных машин Puma 6x6 для Сил обороны. Журналисты предполагали, что БТР входили в один из засекреченных пакетов помощи.

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Итальянский военный обозреватель с ником "A-129 Mangusta" опубликовал 4 марта в сети X стоп-кадры с бронетранспортером VBL Puma 6x6 производства Италии (Vеhicule Blindе Lеger — с французского "легкая бронированная машина") в использовании украинской армии. Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины проходили тренировки на этом БТР в Италии, однако до сих пор не было подтверждения, что машина находится на вооружении ВСУ. OSINT-аналитики команды In Factum в своем Telegram-канале предположили, что кадры сняты на российский ночной FPV-дрон.

"Редкий итальянский бронетранспортер VBL Puma 6x6 на вооружении украинской армии. Мы знаем, что украинцы ездили в Италию тренироваться на этой платформе до того, как ее тайно доставили, но, к сожалению, мне не удалось найти много документации о том, что она находится на вооружении", — написал итальянский обозреватель.

Итальянский БТР Puma 6x6 на стоп-кадре с FPV-дрона Фото: X / @NichoConcu

БТР Puma 6x6 на вооружении ВСУ: что известно

О том, что Министерство обороны Украины одобрило развертывание итальянских БТР Puma в составе Сил обороны, военные обозреватели Army Recognition сообщали 1 июля 2024 года. Официальных заявлений ни одна из стран не предоставляла, поэтому журналисты предполагали, что VBL Puma 6x6 поставили в рамках одного из засекреченных пакетов военной помощи правительства Италии.

Этот бронетранспортер разработал итальянский консорциум Iveco-Oto Melara. Он предназначен для обеспечения максимальной защиты и мобильности во время боев. Машина оснащена пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм, поэтому способна эффективно обеспечивать огневую поддержку. Благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю Iveco мощностью 180 л.с. БТР Puma может развивать скорость до 105 км/ч, а запас хода составляет до 800 км.

Эксперты отмечают, что благодаря своим характеристикам автомобиль является ценным для разведки, перевозки войск и выполнения вспомогательных миссий.

БТР Puma 6x6 предназначен для разведки, транспортировки войск и вспомогательных миссий Фото: Pinterest

Напомним, 4 марта Фокус выяснял, запасы какого вооружения ВСУ могут иссякнуть первыми после остановки военной помощи США и как это повлияет на ход российско-украинской войны.

СМИ 3 марта писали о самоходной зенитной установке Gepard, которая является ключевым активом украинской армии в противодействии беспилотникам-"шахедам", ракетам и другим воздушным угрозам.