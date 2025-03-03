Самоходная зенитная установка Gepard — ключевой актив в обороне Украины, — аналитики

Одно из ключевых преимуществ Gepard — возможность поражать и нейтрализовывать цели на разных расстояниях и скоростях в зависимости от конкретной угрозы. Обучение и опыт экипажа крайне важны в успехе системы, отмечают авторы публикации.

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Одна из оружейных систем оказалась незаменимой для защиты украинского неба в продолжающейся войне в Украине. Немецкая самоходная зенитная установка Gepard на модифицированном шасси танка Leopard 1 стала важным активом для украинских войск, особенно в противостоянии беспилотникам Shahed, ракетами и прочим воздушными угрозами. Об этом пишет Army Recognition.

По словам капитана ВСУ Олега Дудки, эффективность Gepard в том, что касается обороны Украины очевидна. Наводчик-оператор Сергей, с непосредственным опытом работы с системой, может похвастаться впечатляющим послужным списком: четыре уничтоженных ракеты и 28 Shahed. Эти исключительные показатели подчеркивают мобильность и точность Gepard в борьбе с широким спектром воздушных угроз.

Одно из ключевых преимуществ Gepard — возможность поражать и нейтрализовывать цели на разных расстояниях и скоростях в зависимости от конкретной угрозы. Обучение и опыт экипажа крайне важны в успехе системы, отмечают авторы публикации. Поскольку операторы обучены быстро диагностировать и реагировать на неисправности — отсюда оптимальная производительность на поле боя. Ко всему прочему, возможности самодиагностики системы повышают ее надежность.

Характеристики САУ Gepard

огневые возможности ПВО Gepard обеспечиваются двумя скорострельными пушками калибра 35-мм;

скорострельность — порядка 1100 выстрелов в минуту;

впечатляющая огневая мощь в сочетании со сложной радиолокационной системой позволяет САУ Gepard эффективно уничтожать различные типы воздушных угроз — будь то беспилотники или крылатые ракеты;

радиус действия радара — от 750 метров до 16 километров.

Человеческий фактор — еще один фактор успеха. Экипаж Сергея, имеющий многолетний опыт эксплуатации, стал весьма эффективным в использовании всех возможностей системы. Будучи опытным оператором, Сергей отмечает мобильность и мощность "Гепарда", а также быструю адаптацию к различным типам воздушных угроз. Различные типы боеприпасов системы, включая осколочные, зажигательные и трассирующие снаряды, предоставляют необходимые инструменты для точного поражения широкого спектра воздушных целей.

Эксплуатационный успех "Гепарда" сделал его фаворитом среди украинских защитников, работающих с ПВО. Когда его попросили перечислить 3 лучших системы для борьбы с БПЛА, Сергей, не колеблясь, сказал: "Гепард, Гепард и снова Гепард". Это указывает на доказанную эффективность системы и ее решающую роль в защите украинского неба.

Машина развивает скорость до 80 километров в час, что делает ее быстрым и гибким решением для развертывания на передовой. Кроме того, стоит отметить расход топлива: для эффективной работы системы требуется около 985 литров топлива. Несмотря на значительные потребности в топливе, Gepard остается высокоэффективным инструментом для противодействия воздушным угрозам, особенно в сложных условиях.

Напомним, что РФ развертывает БПЛА "Иноходец" для защиты от украинских морских дронов.

Также сообщалось, что войска РФ решили по-новому использовать гаубицы "Гиацинт".