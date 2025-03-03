Россия развертывает БПЛА "Иноходец" для защиты от украинских морских дронов

Ключевым инструментом российского беспилотника является тактическая ракета Х-БПЛА с дальностью поражения до 10 км, созданной на основе противотанковых управляемых ракет комплекса "Корнет".

Related video

Военно-морской флот России приступил к эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Иноходец" (экспортное название — "Орион") для защиты своих боевых кораблей на стоянках. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Основная задача беспилотников — разведка и уничтожение надводных угроз, в первую очередь беспилотных катеров-камикадзе (USV), которые представляют растущую опасность для военных объектов на море.

Аналитики отметили, что традиционно охрана кораблей на стоянке возлагалась на патрульные вертолеты, однако в условиях растущей угрозы со стороны малых беспилотных морских систем появилась необходимость в более автономных и менее затратных решениях. В этом контексте дрон "Иноходец" предлагает длительное патрулирование, оперативное реагирование на угрозы и экономию ресурсов по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами.

Боевые возможности и применение БПЛА "Иноходец"

Беспилотник уже применялся в боевых условиях и продемонстрировал способность уничтожать морские дроны-камикадзе с помощью высокоточного вооружения. Аппарат может работать автономно или под дистанционным управлением, обеспечивая постоянное наблюдение за акваторией и оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

Важно

В России показали улучшенный БПЛА "Орион": эксперты указали на интересную деталь (фото)

Отмечается, что ключевой особенностью системы является интеграция многоцелевой тактической ракеты Х-БПЛА с дальностью поражения до 10 км, созданной на основе противотанковых управляемых ракет 9М133ФМ-3 и 9М133М-2 комплекса "Корнет-Д". Эти боеприпасы позволяют поражать как надводные, так и воздушные цели, что делает "Иноходец" универсальным средством в современных боевых действиях.

"По мере того как российские военные будут расширять применение беспилотных систем, подобных "Иноходцу", ожидается, что этот беспилотник будет играть еще более заметную роль в защите военно-морских объектов и поддержке более широких операций по обеспечению безопасности на море", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что российский ударно-разведывательный беспилотник "Иноходец" попал в склад пиломатериалов на северной окраине Таганрога в Ростовской области РФ. В результате попадания сгорел склад и четыре авто.