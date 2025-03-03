Росія розгортає БПЛА "Іноходець" для захисту від українських морських дронів

Ключовим інструментом російського безпілотника є тактична ракета Х-БПЛА з дальністю ураження до 10 км, яка створена на основі протитанкових керованих ракет комплексу "Корнет".

Related video

Військово-морський флот Росії розпочав експлуатацію безпілотних літальних апаратів (БЛА) "Іноходець" (експортна назва — "Орион") для захисту своїх бойових кораблів на стоянках. Про це повідомляє портал Army Recognition.

Основне завдання безпілотників — розвідка і знищення надводних загроз, насамперед безпілотних катерів-камікадзе (USV), які становлять зростаючу небезпеку для військових об'єктів на морі.

Аналітики зазначили, що традиційно охорону кораблів на стоянці покладали на патрульні гелікоптери, проте в умовах зростання загрози з боку малих безпілотних морських систем з'явилася потреба в більш автономних і менш витратних рішеннях. У цьому контексті дрон "Іноходець" пропонує тривале патрулювання, оперативне реагування на загрози та економію ресурсів порівняно з пілотованими літальними апаратами.

Бойові можливості та застосування БПЛА "Іноходець"

Безпілотник уже застосовувався в бойових умовах і продемонстрував здатність знищувати морські дрони-камікадзе за допомогою високоточного озброєння. Апарат може працювати автономно або під дистанційним управлінням, забезпечуючи постійне спостереження за акваторією та оперативне реагування на потенційні загрози.

Важливо

В России показали улучшенный БПЛА "Орион": эксперты указали на интересную деталь (фото)

Зазначається, що ключовою особливістю системи є інтеграція багатоцільової тактичної ракети Х-БПЛА з дальністю ураження до 10 км, створеної на основі протитанкових керованих ракет 9М133ФМ-3 і 9М133М-2 комплексу "Корнет-Д". Ці боєприпаси дають змогу вражати як надводні, так і повітряні цілі, що робить "Іноходець" універсальним засобом у сучасних бойових діях.

"У міру того, як російські військові розширюватимуть застосування безпілотних систем, подібних до "Іноходця", очікується, що цей безпілотник відіграватиме ще помітнішу роль у захисті військово-морських об'єктів і підтримці ширших операцій із забезпечення безпеки на морі", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що російський ударно-розвідувальний безпілотник "Іноходець" влучив у склад пиломатеріалів на північній околиці Таганрога в Ростовській області РФ. Унаслідок влучання згорів склад і чотири авто.