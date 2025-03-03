Артиллерийский парадокс: ВС РФ решили по-новому использовать гаубицы "Гиацинт" (фото)

Решение связано с изменениями в тактике ведения российско-украинской войны и обусловлено доминированием беспилотных систем на поле боя.

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В социальных сетях появились фотографии 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С5 "Гиацинт-С", буквально вкопанной в землю. Судя по снимкам, она принадлежит российским войскам, задействованным в боях против Украины. Особое внимание привлекает масштабность укрытия, созданного для артиллерийской системы, а также сам факт использования "Гиацинт-С", которая редко фигурирует в открытых источниках. О том, чем обусловлено такое решение написали обозреватели Defense Express.

В своем материале аналитики отметили, что такое размещение артиллерийских систем связано с изменениями в тактике ведения войны, вызванными доминированием беспилотников. В недавнем докладе британского аналитического центра RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований) отмечалось, что как российские войска, так и украинские силы активно рассредоточивают артиллерийские системы и размещают их в подземных укрытиях.

Российская САУ "Гиацинт-С" Фото: Соцсети

Этот подход продиктован необходимостью повышения живучести техники в условиях контрбатарейной борьбы и атак дронов. Даже незначительное повреждение осколками может привести к необходимости замены ствола, а запасы артиллерийских орудий и их комплектующих ограничены.

Особенности укрытия "Гиацинт-С"

В отличие от других САУ, 2С5 "Гиацинт-С" не имеет бронированной рубки для защиты экипажа. Это делает ее уязвимой для воздушных атак и вынуждает российские войска искать альтернативные способы защиты. В данном случае вкапывание в землю стало, по-видимому, единственным решением, подчеркнули аналитики.

Кроме того, на некоторых российских САУ устанавливаются дополнительные защитные решетки или импровизированная броня, однако в случае с "Гиацинт-С" оккупанты отказались от таких доработок, вероятно, посчитав их неэффективными.

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Основные характеристики 2С5 "Гиацинт-С"

Калибр: 152 мм.

Дальность стрельбы: до 28,5 км (обычный снаряд), до 40 км (активно-реактивный).

Боекомплект: 30 снарядов.

Скорострельность: до 5 выстрелов в минуту.

Бронирование: отсутствует, экипаж работает вне корпуса.

Масса: 28,2 т.

Двигатель: В-59 мощностью 520 л.с.

Скорость: до 63 км/ч.

Ранее сообщалось, что армия РФ начала применение новой колесной самоходной артиллерийской установки, которая, по мнению экспертов, представляет собой модификацию 152-мм САУ 2С43 "Мальва". По словам российских военных, дальность стрельбы самоходки управляемыми боеприпасами составляет свыше 50 км.