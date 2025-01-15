У ВС РФ появилась неизвестная САУ: речь может идти о новом варианте гаубицы "Мальва" (фото)

Российские военные утверждают, что дальность стрельбы "новой" САУ управляемыми боеприпасами составляет свыше 50 км. Однако такие цифры противоречат официальным данным Минобороны РФ.

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Российская армия начала применение новой колесной самоходной артиллерийской установки (САУ), которая, по мнению экспертов, представляет собой модификацию 152-мм САУ 2С43 "Мальва". Соответствующее видео опубликовали в Минобороны РФ.

На кадрах представлена боевая работа модифицированной САУ на одном из участков украинского фронта, в рамках контрбатарейной борьбы. При этом в комментариях российский артиллерист утверждает, что самоходка ведет огонь управляемыми снарядами повышенной дальности, который якобы способен поражать цели на дистанции 50 100 метров.

Однако такие характеристики вызывают сомнения. Дело в том, что в ролике показан боеприпас семейства "Крансополь", максимальная дальность поражения которого, по информации Минобороны РФ, составляет 26 км. А вариант "Краснополь-Д" со спутниковым наведением может наносить удары на расстоянии до 43 км.

Эксперты о модификации САУ "Мальва"

Комментируя видео обозреватели "Милитарного" отметили, что новая установка создана на базе бронированного шасси БАЗ-6010-027 (8×8), модификации грузовика БАЗ-6910. Такое же шасси используется в 2С43 "Мальва". Компоновка новой САУ аналогична "Мальве", однако основное отличие заключается в артиллерийской части.

Вместо 152-мм гаубицы 2А64, установленной на "Мальве" и других системах, новая САУ получила пушку от дальнобойной 2А36 "Гиацинт-Б". Это позволило увеличить максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами с 24,7 км до 30,5 км, а также повысить дальность огня реактивными снарядами с 29 км до 33,1 км.

Однако такое решение сопряжено с техническими сложностями, поскольку снаряды к пушке 2А36 несовместимы с боеприпасами других 152-мм систем. Для этих орудий требуется отдельная линия снарядов и зарядов, что усложняет логистику.

Защита самоходки представляет собой штатное бронирование, дополненное противодронными экранами из ткани системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об использовании орудия от "Гиацинт-Б" рассказал и эксперт в области бронетанковой техники Андрей Тарасенко. Он отметил, что новая САУ, вероятно, использует не модернизированную пушку 2А36, а орудие "Гиацинт-Б", снятое с хранения. Это подтверждают:

характерное крепление стопора-упора;

Стопор-упор пушки "Гиацинт-Б" Фото: Соцсети

наличие креплений для прицела и ручной системы наведения, отсутствующих на оригинальной "Мальве";

Крепление под ручной привод системы наведения и прицел новой САУ Фото: Милитарный

оригинальная система заряжания с досылателем, отличающаяся от полуавтоматической системы на "Мальве".

Сравнение систем зарядки новой САУ и САУ "Мальва" Фото: Милитарный

Эксперт добавил, что новые пушки 2А36 в России не производятся с 2018 года из-за банкротства предприятия "Мотовилихинские заводы". Несмотря на выкуп активов заводов компанией "Ремдизель" в 2023 году, серийное производство не возобновлено.

"Остается только канибализация старых 2А36 в "новую" самоходную установку",- подчеркнул Тарасенко.

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