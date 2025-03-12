Швидше і краще за вертольоти: Sikorsky випробувала унікальний дрон із рухомим крилом (відео)

Безпілотник успішно розігнався до 159,2 км/год, здійснив 40 вильотів і 30 перемикався між вертикальним і горизонтальним режимами польоту.

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Компанія Lockheed Martin 10 березня оголосила, що компанія Sikorsky Innovations зі США успішно протестувала можливості безпілотної авіаційної системи з гвинтоподібним крилом, яка може літати як гелікоптер або літак. Подробиці передає видання Defence News.

До речі, Sikorsky відома своїми вертольотами. Нещодавно жителі Чехії зібрали гроші на купівлю військового Sikorsky UH-60 Black Hawk для України.

У січні 2025 року прототип композитного дрона з розмахом крил 10,3 фута (3,1 метра) успішно виконав понад 40 злетів і посадок. Він 30 разів переключився між режимами гелікоптера і літака, що є найскладнішим маневром, який вимагається від конструкції.

Апарат також досяг максимальної крейсерської швидкості у 86 вузлів (159,2 км/год). За словами віце-президента і генерального директора Sikorsky Річа Бентона, апарат із системою вертикального зльоту і посадки зможе літати швидше і далі, ніж традиційні вертольоти.

"Наше роторне крило продемонструвало керованість і унікальні якості управління, необхідні для багаторазового і передбачуваного переходу від зависання до високошвидкісного крейсерського польоту на крилі і назад. Щоб цей перехідний маневр відбувався плавно й ефективно, потрібні були нові закони управління", — розповів Ігор Черепинський, директор Sikorsky Innovations.

Безпілотний апарат вагою 115 фунтів (52,1 кг) оснащений двома електричними гвинтовими двигунами, що працюють від акумулятора. У компанії вважають, що дрон можна збільшити, якщо встановити гібридну силову установку. У такому разі він може злітати і сідати з палуб кораблів або непідготовлених ділянок землі.

Випробування дрона Sikorsky

Як припускають у Sikorsky Innovations, у майбутньому такі БПЛА використовуватимуть для пошуково-рятувальних робіт, моніторингу пожеж, надання гуманітарної допомоги та спостереження за трубопроводами. Більші версії могли б виконувати дальню розвідку, спостереження і рекогносцировку, а також виконувати бойові завдання в парі з пілотованими літаками.

У Sikorsky Innovations заявили, що всі модифікації безпілотника оснастять своєю системою автономного польоту MATRIX.

Компанія також розробляє демонстраційний зразок гібридно-електричного літака з похилим крилом потужністю 1,2 мегавата під назвою HEX, який є досить великим для перевезення пасажирів або вантажів на великі відстані. Продемонструвати можливості HEX у зависанні планують у 2027 році.

Раніше Shield AI підтвердила, що в Україні застосовують її дрони V-BAT, які теж вміють вертикально злітати і сідати. Наприклад, БПЛА допоміг українським військовим знайти і знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук М1" ЗС РФ.