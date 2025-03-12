Быстрее и лучше вертолетов: Sikorsky испытала уникальный дрон с подвижным крылом (видео)

Беспилотник успешно разогнался до 159,2 км/ч, совершил 40 вылетов и 30 переключался между вертикальным и горизонтальным режимами полета.

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Компания Lockheed Martin 10 марта объявила, что компания Sikorsky Innovations из США успешно протестировала возможности беспилотной авиационной системы с винтообразным крылом, которая может летать как вертолет или самолет. Подробности передает издание Defence News.

Кстати, Sikorsky известна своими вертолетами. Недавно жители Чехии собрали деньги на покупку военного Sikorsky UH-60 Black Hawk для Украины.

В январе 2025 года прототип композитного дрона с размахом крыльев 10,3 фута (3,1 метра) успешно выполнил более 40 взлетов и посадок. Он 30 раз переключился между режимами вертолета и самолета, что является самым сложным маневром, требуемым от конструкции.

Аппарат также достиг максимальной крейсерской скорости в 86 узлов (159,2 км/ч). По словам вице-президента и генерального директора Sikorsky Рича Бентона, аппарат с системой вертикального взлета и посадки сможет летать быстрее и дальше, чем традиционные вертолеты.

"Наше роторное крыло продемонстрировало управляемость и уникальные качества управления, необходимые для многократного и предсказуемого перехода от зависания к высокоскоростному крейсерскому полету на крыле и обратно. Чтобы этот переходный маневр происходил плавно и эффективно, потребовались новые законы управления", — рассказал Игорь Черепинский, директор Sikorsky Innovations.

Беспилотный аппарат весом 115 фунтов (52,1 кг) оснащен двумя электрическими винтовыми двигателями, работающими от аккумулятора. В компании считают, что дрон можно увеличить, если установить гибридную силовую установку. В таком случае он может взлетать и садиться с палуб кораблей ил неподготовленных участков земли.

Испытания дрона Sikorsky

Как предполагают в Sikorsky Innovations, в будущем такие БПЛА будут использовать для поисково-спасательных работ, мониторинга пожаров, оказания гуманитарной помощи и наблюдения за трубопроводами. Более крупные версии могли бы выполнять дальнюю разведку, наблюдение и рекогносцировку, а также выполнять боевые задачи в паре с пилотируемыми самолетами.

В Sikorsky Innovations заявили, что все модификации беспилотника оснастят своей системой автономного полета MATRIX.

Компания также разрабатывает демонстрационный образец гибридно-электрического самолета с наклонным крылом мощностью 1,2 мегаватта под названием HEX, который достаточно велик для перевозки пассажиров или грузов на большие расстояния. Продемонстрировать возможности HEX в зависании планируют в 2027 году.

Ранее Shield AI подтвердила, что в Украине применяют ее дроны V-BAT, которые тоже умеют вертикально взлетать и садиться. Например, БПЛА помог украинским военным найти и уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук М1" ВС РФ.