Могут быть поставлены Украине: в Италии изготовили таинственные дроны-камикадзе (фото)

Итальянский производитель MBDA Italia создал два дрона-камикадзе с рабочими названиями Mini и Small. Не исключается, что после "обкатки" эти барражирующие боеприпасы могут быть поставлены украинским войскам.

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Италия начала производство собственных дронов-камикадзе с рабочими названиями Mini и Small, вокруг которых сохраняют определенную таинственность и намекая, что эти изделия могут быть поставлены Украине. Об этом информирует Defense Express.

Портал European Defense Review сообщает, что указанные дроны уже прошли тестирование во время учений Volpe Bianca2025, для проведения которых были привлечены военнослужащие 3-го альпийского полка и 9-го полка кибербезопасности итальянской армии. Издание предполагает, что указанная техника после "проверки" итальянскими военными может быть поставлена Вооруженным силам Украины.

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Разработчиком дронов выступила оборонная компания MBDA Italia, которая привлекла две местные компании, специализирующиеся на беспилотных технологиях — Siralab и Sky Eyes Systems. При этом боевые части к обоим дронов создала компания KNDS Ammo Italy.

Mini является дроном-квадрокоптером, предназначенным для использования в условиях городской местности. Он имеет стартовую массу в 2 килограмма и боевую часть массой 0,5 килограммов, а дальность и продолжительность полета составляют до 5 километров и до 40 минут соответственно.

Small является "классическим" дроном-камикадзе "самолетного" типа, предназначенным для использования "на открытых пространствах". Он имеет стартовую массу 8 килограммов и боевую часть весом 1,5 килограмма, продолжительность полета составляет до 40 минут при дальности до 15 километров.

Фюзеляж этого барражирующего боеприпаса имеет квадратное сечение и длину около 1 метра. Дрон имеет два набора прямых крыльев с размахом около 1 метра, при этом первая пара идет сразу за боеголовкой, шарнирно закреплена на верхней части фюзеляжа и складывается назад, тогда как вторая шарнирно закреплена на крайней задней части под фюзеляжем и складывается вперед. В задней части расположены два вертикальных стабилизатора, которые складываются вперед. Движение обеспечивается электродвигателем, установленным в задней части фюзеляжа, который приводит в движение двухлопастный винт.

Несмотря на очевидное конструктивное отличие, у Small и Mini есть общие конструктивные элементы, такие как пусковая труба и оптико-электронная система наведения.

На данный момент окончательное название продукта держится в секрете, поскольку оно еще не зарегистрировано.

Напомним, компания Sikorsky Innovations успешно протестировала возможности беспилотной авиационной системы с винтообразным крылом, которая может летать как вертолет или самолет. Беспилотник разогнался до 159 км/ч, совершил 40 вылетов и 30 переключался между вертикальным и горизонтальным режимами полета.

Также Фокус писал, что компания Ascent AeroSystems из США представила миниатюрный коаксиальный дрон HELIUS, который должен составить конкуренцию квадрокоптерам Mini 4 Pro китайской DJI.