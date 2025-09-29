У Польщі випробували українські БПЛА та наземні дрони: що про них відомо (фото)

Компанія «Українська бронетехніка» продемонструвала можливості свого наземного роботизованого комплексу (НРК) Protector та безпілотного літального апарату UB60D на навчаннях військ територіальної оборони Польщі «Вогняна Буря».

Демонстрація НРК Protector та дрона UB60D є перший крок до впровадження цих систем в армії Польщі. Про це розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

НРК Protector призначений для виконання найскладніших та найнебезпечніших операцій без ризику для особового складу. Цей безпілотник можна адаптувати до різних задач, від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених.

НРК Protector Фото: Українська бронетехніка

БПЛА UB60D створений для ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Бойова частина та система управління дрона об’єднані в єдину платформу, що дозволяє швидко діяти в динамічних умовах.

Дрон UB60D Фото: Українська бронетехніка

У навчаннях "Вогняна Буря" беруть участь близько 2500 військовослужбовців. Вони проходять в рамках федерації навчань "Залізний Захисник-25", до яких загалом залучені понад 30 тисяч військових і 600 одиниць техніки Збройних сил Польщі та держав-членів НАТО.

"Участь продукції "Української бронетехніки" у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а й їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польщі, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО", — сказав Бельбас.

Нагадаємо раніше польська компанія MACRO-SYSTEM успішно випробувала свої розробки — ударний баражуючий боєприпас GNOM та багатоцільовий безпілотник GOBLIN.

Фокус також повідомляв, що ккраїнська компанія Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свій перший наземний роботизований комплекс "Джанкой".