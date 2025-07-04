Не потрібно встановлювати вибухівку: як вітчизняний дрон UB60D знищує ЗС РФ (фото)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних Силах України високоточний ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D від компанії «Українська бронетехніка».

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Основною перевагою UB60D є те, що він не потребує спорядження бойовою частиною. В основі БПЛА UB60D вже лежить 60 мм осколкова міна, розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Конструкція об'єднує бойову частину та систему управління в єдине ціле, що дозволяє застосовувати його негайно, без додаткового спорядження", — пояснив очільник компанії.

Комплекс включає 250 безпілотників та наземну станцію керування. Він легко транспортується та не потребує тривалого навчання оператора. Потенційні цілі для ураження – жива сила та легкоброньована техніка ворога.

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Перші зразки успішно пройшли бойове випробування на Покровському напрямку в населеному пункті Удачне ще в січні 2025 року. Зараз UB60D використовуються безпілотними батальйонами на Запорізькому напрямку.

"Це високоточна зброя, яка є ідеальним рішенням для сучасної війни", — наголосив Владислав Бельбас.

Нагадаємо, в Україні допустили до експлуатації безпілотний літальний апарат R-34-T з системою лазерної підсвітки та цілевказання коригованих боєприпасів.

Фокус також повідомляв, що українська компанія REACTIVE DRONE розробила новий універсальний безпілотник POP Fly, який може виконувати як ударні, так і розвідувальні функції.