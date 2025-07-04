Не нужно устанавливать взрывчатку: как отечественный дрон UB60D уничтожает ВС РФ (фото)
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины высокоточный ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D от компании "Украинская бронетехника".
Основным преимуществом UB60D является то, что он не требует снаряжения боевой частью. В основе БПЛА UB60D уже лежит 60 мм осколочная мина, рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
"Конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единое целое, что позволяет применять его немедленно, без дополнительного снаряжения", — пояснил глава компании.
Комплекс включает 250 беспилотников и наземную станцию управления. Он легко транспортируется и не требует длительного обучения оператора. Потенциальные цели для поражения — живая сила и легкобронированная техника врага.
Первые образцы успешно прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное еще в январе 2025 года. Сейчас UB60D используются беспилотными батальонами на Запорожском направлении.
"Это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", — подчеркнул Владислав Бельбас.
Напомним, в Украине допустили к эксплуатации беспилотный летательный аппарат R-34-T с системой лазерной подсветки и целеуказания корректируемых боеприпасов.
Фокус также сообщал, что украинская компания REACTIVE DRONE разработала новый универсальный беспилотник POP Fly, который может выполнять как ударные, так и разведывательные функции.