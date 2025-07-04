Не нужно устанавливать взрывчатку: как отечественный дрон UB60D уничтожает ВС РФ (фото)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины высокоточный ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D от компании "Украинская бронетехника".

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Основным преимуществом UB60D является то, что он не требует снаряжения боевой частью. В основе БПЛА UB60D уже лежит 60 мм осколочная мина, рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единое целое, что позволяет применять его немедленно, без дополнительного снаряжения", — пояснил глава компании.

Комплекс включает 250 беспилотников и наземную станцию управления. Он легко транспортируется и не требует длительного обучения оператора. Потенциальные цели для поражения — живая сила и легкобронированная техника врага.

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Первые образцы успешно прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное еще в январе 2025 года. Сейчас UB60D используются беспилотными батальонами на Запорожском направлении.

"Это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", — подчеркнул Владислав Бельбас.

Напомним, в Украине допустили к эксплуатации беспилотный летательный аппарат R-34-T с системой лазерной подсветки и целеуказания корректируемых боеприпасов.

Фокус также сообщал, что украинская компания REACTIVE DRONE разработала новый универсальный беспилотник POP Fly, который может выполнять как ударные, так и разведывательные функции.