Будет запускать БПЛА и вести огонь по ВС РФ: в Украине создали робота Protector (фото)

Кроме уничтожения противника, наземный робот Protector может эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и провизию, а также использоваться для разведки.

Related video

Компания "Украинская бронетехника" представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Польше роботизированную наземную платформу Protector. Об этом говорится на официальной странице производителя в Facebook.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас позиционирует Protector, прежде всего, как логистического робота. Он также может использоваться для перевозки и запуска дронов из опасных мест, для эвакуации раненых или как дрон-разведчик. Кроме того, на платформу можно установить летальное оружие для уничтожения бронетехники и живой силы врага.

Наземный дрон Protector Фото: Украинская бронетехника

Технические характеристики робота Protector:

вес — до 4 000 кг;

мощность двигателя — 190 л.с.;

скорость — 60 км/ч;

баллистическая защита — Stanag 4569 level 1;

дальность связи – более 15 км.

Платформа Protector интегрирована в систему ситуационной осведомленности ICoMWare, что позволяет ее комплексно применять ее на поле боя. Среди ее преимуществ — невысокая цена и возможность быстрого производства. В "Украинской бронетехнике" отмечают, что сегодня в Украине нет похожих аппаратов.

Наземный дрон Protector Фото: Украинская бронетехника

"Работая над этой совершенно новой для нашей компании разработкой, мы анализировали опыт военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения и работают с наземными беспилотными платформами. Этот робот создан для повышения безопасности и оперативной эффективности военнослужащих на поле боя", — подчеркнул Владислав Бельбас.

Наземный дрон Protector Фото: Украинская бронетехника

Напомним, Силы обороны Украины используют в войне против Российской Федерации многофункциональные наземные роботизированные платформы SIRKO-S1 от украинской компании Skylab.

Также сообщалось, что украинская компания Kvertus продемонстрировала на мероприятии "Защити воина от дрона" комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе наземной роботизированной платформы "Воля-Е".