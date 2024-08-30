"Рискованные миссии": как украинский робот SIRKO-S1 заменяет военных на фронте (видео)

По словам разработчика, наземный дрон SIRKO-S1 имеет гибкую и быстросменную связь, а научиться управлять аппаратом можно за один день.

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Силы обороны Украины используют в войне против Российской Федерации многофункциональные наземные роботизированные платформы SIRKO-S1 от украинской компании Skylab. Технические характеристики и детали работы беспилотника раскрыл его создатель в рамках YouTube-проекта Министерства цифровой трансформации Украины Warchangers.

SIRKO-S1 – это роботизированный комплекс, который адаптируется под различные потребности военных. Этот аппарат помогает проводить разведку на поле боя, доставляет военным боеприпасы и провизию, а также может минировать и разминировать территорию.

"Главная миссия SIRKO-S1 — взять на себя рискованные миссии на фронте, чтобы сохранить жизнь военных", — отмечают в Минцифры.

Разработчик отметил, что SIRKO-S1 являет собой колесную платформу среднего размера, оснащенную мощными мотор-колесами с редукторами. Среди его преимуществ — гибкая и быстросменная связь, а также простая форма, чтобы два человека могли его быстро загружать, разгружать и выдвигать на миссию. Бойцы, которые предварительно ознакомились с текстовой инструкцией и посмотрели соответствующие видео, могут освоить управления роботом за один день.

SIRKO-S1 Фото: Brave Inventors

Технические характеристики наземного дрона SIRKO-S1:

длинна – 1330 мм;

ширина – 773 мм;

высота – 1200 мм;

вес – 72 кг;

грузоподъемность – 200 кг;

максимальная скорость – 7,4 км/ч;

время непрерывного движения – 3 ч;

запас хода – 29 км;

дальность связи – до 2,5 км.

Как отмечает разработчик, идея создания робота возникла, когда он анализировал рынок и выявил, что что кроме БПЛА есть потребность в наземных роботизированных платформах. Аппарат создавался при поддержке украинского оборонного кластера Brave1, в частности компания получила грант на один из узлов SIRKO-S1 – безвоздушные колеса. Сейчас этот узел безвоздушных колес интегрируется, и производитель готов выпускать его серийно. За грантовые средства была разработана матрица, с помощью которой выплавляются эти колеса.

По словам создателя SIRKO-S1, подобных технологических устройств не так много. Он также подчеркнул, что компания постоянно поддерживает связь с военнослужащими, использующими платформу.

В будущем Skylab планирует пойти путем модульных решений. Разработчики намерены сосредоточиться на создании и интеграции в существующую платформу SIRKO-S1 модули разминирования и минирования под разные типы мин, а также другие роботизированные манипуляторы.

Разработчик рассказал об украинском дроне SIRKO-S1

Напомним, в феврале в компании Skylab заявили, что наземный беспилотный дрон SIRKO-S1 теперь умеет возвращаться к точке, где есть связь, без GPS и даже компаса, пользуясь только датчиками. Во время выхода на задание он точно отслеживает пройденный путь и направление. Математические алгоритмы позволяют восстановить из этих показаний путь к точке, где была связь.

Ранее, в ноябре прошлого года, разработчик дрона Евгений Рвачов сообщил, что SIRKO-S1 испытали при экстремальных условиях. Дрон впервые "заставили" выполнять маневры с грузом 200 кг при минусовой температуре, передвигаясь даже по заснеженному бездорожью.