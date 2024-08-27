Минобороны допустило к эксплуатации робота BoarTAC: как он поможет ВСУ (фото)

Беспилотник BoarTAC можно использовать для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, как дрон-камикадзе или оснащать его турелями с гранатометами или пулеметами.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации многофункциональный беспилотный транспортер BoarTAC украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Сообщается, что BoarTAC был спроектирован с учетом боевого опыта украинских военных. Наземный беспилотник имеет низкий силуэт, малошумный, малозаметный, а также защищен от пуль и обломков. Среди прочих преимуществ: простота эксплуатации и возможность ремонта в полевых условиях.

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Как отмечают в Минобороны, BoarTAC может доставлять военнослужащим боеприпасы и провизию. Он способен перевозить до 200 кг или тянуть прицеп с аналогичным весом. Специальные крепления позволяют беспилотнику эвакуировать с поля боя раненых, а с помощью навесного оборудования дрон может производить разминирование и устанавливать минные заграждения.

При необходимости BoarTAC может превратиться в мобильное огневое средство. Робот подоходит для установки дистанционно управляемых боевых модулей с гранатометами или пулеметами. Кроме того, беспилотник может выполнять функцию дрона-камикадзе. Широкие гусеницы с большими грунтозацепами и защитный бампер позволяют ему преодолевать бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды.

Наземный дрон BoarTAC Фото: Минобороны Украины

Напомним, украинская команда Dons представила в рамках хакатона Precision дистанционно-управляемый боевой модуль "Хижак", созданный для стрельбы в движении по движущимся летательным и наземным целям.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины используют колесный наземный роботизированный комплекс "Рысь Pro" для доставки боеприпасов, эвакуации раненых, а также при штурмах позиций ВС РФ.