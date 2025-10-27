Несуть 150 кг вантажу: ЗСУ показали роботу наземних дронів "Мураха-Mini" (відео)

Сили оборони України почали застосовувати на передовій наземні безпілотні платформи «Мураха-Mini» від вітчизняної компанії «Роботизовані комплекси».

Наразі дрони "Мураха-Mini" використовуються одним із підрозділів роти наземних безпілотних систем. Про це розповіли представники "Роботизованих комплексів" порталу "Мілітарний".

Застосування "Мураха-Minі" у бойових умовах

Повідомляється, що ЗСУ залучили роботів "Мураха-Mini" для організації логістики на передовій. Наземні безпілотники допомагають військовим доставляти спорядження, провіант та інші вантажі навіть у складних бойових умовах.

Розробники також поділилися відгуком військових, які вже мали змогу оцінити можливості "Мураха-Mini". За їхніми словами, під час однієї з бойових місій наземний робот транспортував 150 кг вантажу на відстань 16 км, тягнучи за собою 6-метрову лавету, навантажену ще одним роботизованим комплексом та провіантом.

"Мураха-Mini" — витривала і надійна машина. Великим плюсом є Starlink, який забезпечує стабільний і безпечний зв’язок для пілотів. Велика подяка від усього нашого підрозділу!", — зазначили військовослужбовці.

Що відомо про наземний дрон "Мураха-Mini"

Технічні характеристики "Мураха-Mini":

габарити — 1600 × 1100 × 1600 мм;

маса — 330 кг;

вантажопідйомність — 250 кг;

запас ходу — до 40 км;

максимальна швидкість — до 15 км/год.

За даними виробника, система керування "Мураха-Mini" підтримує ELRS, Ethernet для підключення Silvus і Starlink, а також інші типи зв’язку через IP-протокол. Окрім того, безпілотник може працювати через оптоволоконний кабель.

"Мураха-Mini" Фото: Роботизовані комплекси

Комплекс отримав електричний привод із двома двигунами по 1 кВт кожен і літій-залізо-фосфатні акумулятори ємністю 105 кВт·год. Є функція активного охолодження двигунів і батарей, а також підігрів акумуляторного блоку для роботи в холодну пору року.

