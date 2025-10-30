Запускает дроны "Елка": в РФ показали роботизированный комплекс "Импульс-ПВО" (фото)

Российская оборонная компания "Гумич РТК" представила на выставке в Москве свою новую роботизированную систему "Импульс-ПВО".

Комплекс "Импульс-ПВО" предназначен для защиты от низколетящих разведывательных беспилотников. Для этого его оснастили восемью дронами-перехватчиками, пишет Defence Blog.

Сообщается, что система "Импульс-ПВО" работает в частотном спектре от 700 МГц до 6200 МГц, что позволяет функционировать в сложных электромагнитных средах. Она является частью более широкой стратегии РФ по автоматизации ближней противовоздушной обороны.

Дрон-перехватчик Фото: defence blog

По данным издания, сбивание воздушных целей происходит с помощью кинетической энергии перехватчиков. Каждый такой беспилотник весит 1,35 килограмма и способен развивать скорость до 200 километров в час.

Название перехватчиков, которыми оснащена роботизированная система "Импульс-ПВО", в статье не упоминается. Эксперты портала "Мілітарний" считают, что речь идет о российских дронах "Елка", ранее замеченных на вооружении Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность президента РФ Владимира Путина.

Бойцы ФСО с дроном-перехватчиком "Елка"

Напомним, Силы обороны Украины начали применять на передовой наземные беспилотные платформы "Муравей-Mini" от отечественной компании "Роботизированные комплексы".

Фокус также сообщал, что украинская компания Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 наземный роботизированный комплекс "Джанкой" на гусеничном ходу.