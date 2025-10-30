Запускає дрони "Елка": у РФ показали роботизований комплекс "Импульс-ПВО" (фото)

Російська оборонна компанія "Гумич РТК" представила на виставці у Москві свою нову роботизовану систему «Импульс-ПВО».

Комплекс "Імпульс-ПВО" призначений для захисту від низьколітаючих розвідувальних безпілотників. Для цього його оснастили вісьмома дронами-перехоплювачами, пише Defence Blog.

Повідомляється, що система "Импульс-ПВО" працює в частотному спектрі від 700 МГц до 6200 МГц, що дозволяє функціонувати в складних електромагнітних середовищах. Вона є частиною ширшої стратегії РФ з автоматизації ближньої протиповітряної оборони.

Дрон-перехоплювач Фото: defence blog

За даними видання, збиття повітряних цілей відбувається за допомогою кінетичної енергії перехоплювачів. Кожен такий безпілотник важить 1,35 кілограма та здатен розвивати швидкість до 200 кілометрів на годину.

Назва перехоплювачів, якими оснащена роботизована система "Импульс-ПВО", у статті не згадується. Експерти порталу "Мілітарний" вважають, що мова йде про російські дрони "Елка", раніше помічені на озброєнні Федеральної служби охорони, що відповідає за безпеку президента РФ Володимира Путіна.

Бійці ФСО з дроном-перехоплювачем "Елка"

Нагадаємо, Сили оборони України почали застосовувати на передовій наземні безпілотні платформи "Мураха-Mini" від вітчизняної компанії "Роботизовані комплекси".

Фокус також повідомляв, що українська компанія Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 наземний роботизований комплекс "Джанкой" на гусеничному ходу.