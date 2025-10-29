Для перехвата БПЛА: во Франции будут производить передовые дроны совместно с Украиной

Французская компания Alta Ares совместно с украинскими инженерами запустила производство беспилотников-перехватчиков.

Производственные линии для серийного выпуска БПЛА пока развернули во Франции, однако в будущем также рассматривается возможность производства некоторых компонентов в Украине. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на Indigo Publications.

Как отмечают Технологические Силы Украины, весной 2025 года Alta Ares одержала победу в хакатоне НАТО, посвященном поиску решений для противодействия планирующим и управляемым авиабомбам (КАБ). Уже летом этого же года компания открыла представительство в Украине.

Важно

В НАТО впервые разворачивают оперативный рой дронов: какая страна будет его использовать

По данным организации, Alta Ares специализируется на разработке систем искусственного интеллекта. Одним из флагманских продуктов компании является Pixel-Lock — программное обеспечение для наведения на базе ИИ, которое в режиме реального времени обнаруживает, отслеживает и перехватывает многочисленные воздушные угрозы, обеспечивая безопасность воздушного пространства в зонах высокого риска.

Відео дня

"Приветствуем в сообществе Технологических Сил Украины! Спасибо за готовность делиться своими знаниями и перенимать опыт украинских производителей", — говорится в публикации Технологических Сил Украины.

Напомним, совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации испытали новую разработку для противодействия КАБам.

Фокус также сообщал, что канадская компания Palladyne AI объявила о сотрудничестве с производителем дронов Draganfly с целью интеграции в беспилотники своего программного обеспечения Pilot.