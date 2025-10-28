В НАТО впервые разворачивают оперативный рой дронов: какая страна будет его использовать

Норвежская армия официально получила автономную систему роя беспилотников Valkyrie. Таким образом Норвегия стала первой страной НАТО, которая развернула подобную технологию.

Система Valkyrie была разработана компанией Six Robotics в партнерстве с Норвежским институтом оборонных исследований (FFI). Детали раскрыл портал DroneXL

Главный технический директор Six Robotics Ян Дайр Бьеркнес рассказал, что Valkyrie не является окончательно завершенным продуктом. Компания будет продолжать совершенствовать рой, добавлять функции и постоянно обновлять программное обеспечение на основе отзывов военных.

"Если у вас нет близкого контакта с операторами, которые будут использовать продукт, вы быстро создаете неправильные вещи. Нам нужно увидеть, что работает, а что нет, не в теории, а на практике. Именно так мы гарантируем, что наши системы решают реальные проблемы людей на местах", — пояснил Бьеркнес.

Что известно о системе Valkyrie

Сообщается, что Valkyrie предназначена для сложных миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Система сочетает расширенную автономность с координацией роя, что позволяет нескольким БПЛА действовать совместно под управлением одного оператора, что решает проблему НАТО с нехваткой кадров в армии.

По данным издания, норвежская армия уже показала возможности Valkyrie во время совместных учений со Швецией и Финляндией, продемонстрировав совместимость системы с войсками союзников. Из соображений безопасности конкретные технические характеристики остаются засекреченными.

