У НАТО вперше розгортають оперативний рій дронів: яка країна буде його використовувати

Норвезька армія офіційно отримала автономну систему рою безпілотників Valkyrie. Таким чином Норвегія стала першою країною НАТО, яка розгорнула подібну технологію.

Система Valkyrie була розроблена компанією Six Robotics у партнерстві з Норвезьким інститутом оборонних досліджень (FFI). Деталі розкрив портал DroneXL

Головний технічний директор Six Robotics Ян Дайр Б’єркнес розповів, що Valkyrie не є остаточно завершеним продуктом. Компанія продовжуватиме вдосконалювати рій, додавати функції та постійно оновлювати програмне забезпечення на основі відгуків військових.

Важливо

Тисячі дронів злетіли з однієї вантажівки: Китай "удосконалив" ідею СБУ (відео)

"Якщо ви не маєте близького контакту з операторами, які використовуватимуть продукт, ви швидко створюєте неправильні речі. Нам потрібно побачити, що працює, а що ні, не в теорії, а на практиці. Саме так ми гарантуємо, що наші системи вирішують реальні проблеми людей на місцях", — пояснив Б’єркнес.

Відео дня

Що відомо про систему Valkyrie

Повідомляється, що Valkyrie призначена для складних місій розвідки, спостереження та рекогностування (ISR). Система поєднує розширену автономність з координацією рою, що дозволяє кільком БПЛА діяти спільно під керуванням одного оператора, що вирішує проблему НАТО з нестачею кадрів в армії.

За даними видання, норвезька армія вже показала можливості Valkyrie під час спільних навчань зі Швецією та Фінляндією, продемонструвавши сумісність системи з військами союзників. З міркувань безпеки конкретні технічні характеристики залишаються засекреченими.

Нагадаємо, канадська компанія Palladyne AI розробила програмне забезпечення для ройових операцій на основі штучного інтелекту.

Фокус також повідомляв, що американо-німецький стартап Auterion передасть Україні свої ударні комплекти для безпілотників зі ШІ.