Тисячі дронів злетіли з однієї вантажівки: Китай "удосконалив" ідею СБУ (відео)

Китайська компанія DAMODA продемонструвала систему автоматизованого розгортання тисяч безпілотних літальних апаратів, які працюють роєм.

Технологія DAMODA призначена для організації світлових шоу. Дрони злітають зі спеціальних контейнерів, інтегрованих у вантажівку. Відповідні відео компанія опублікувала у Instagram.

Розгортання технології DAMODA

"Один контейнер розгортається, тисячі дронів автоматично розгортаються, виконують своє шоу і повертаються самостійно", — заявили у DAMODA.

Важливо

Компанія позиціонує свою розробку, як першу у світі автоматизовану систему для шоу дронів. На відео можна побачити, як вантажівка трансформується, щоб безпілотники мали змогу синхронно піднятися у повітря.

"Це не тільки створення приголомшливого світлове шоу дронів. Це про автоматизацію, безпеку та ефективність", — наголосив виробник.

Нагадаємо, у червні СБУ атакувала російські аеродроми дронами, захованими в "мобільних будинках" з розсувними дахами, які були завантажені на фури.

Фокус також повідомляв, що шведська оборонна компанія Nordic Air Defence інтегрує свої дрони-перехоплювачі Kreuger 100XR у вантажівки Volvo.