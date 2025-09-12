Для захисту від дронів: перехоплювачі Kreuger 100XR будуть злітати з вантажівок (фото)

Шведська оборонна компанія Nordic Air Defence та Volvo Defense оголосили про партнерство з метою інтеграції перехоплювачів дронів Kreuger 100XR у транспортні засоби.

Вантажівки Volvo, оснащені системами захисту від безпілотників VIPRO, будуть поставлені на ринок у 2026 році. Про це повідомляє Defense Industry Europe.

Як зазначають у виданні, важкі вантажівки та транспортери все ще широко використовуються у військових операціях, що робить їх цінними цілями для дронів. Оснащення машин Volvo VIPRO системами Kreuger 100XR має на меті розв’язати цю проблему.

Система VIPRO на вантажівці

"VIPRO поєднує спадщину інженерної майстерності Volvo з передовими оборонними інноваціями та гнучкістю Nordic Air Defence, щоб запропонувати справді європейське рішення для боротьби зі загрозою номер один у наземній війні. Разом ми формуємо оборонне рішення, яке є мобільним, адаптивним та побудованим для задоволення довгострокових потреб європейських та союзних сил", — заявив співзасновник і генеральний директор Nordic Air Defence Карл Розандер.

Система VIPRO: що про неї відомо

Перехоплювач Kreuger 100XR

За даними Defence Express, центральним елементом VIPRO є перехоплювач Kreuger 100XR, що являє собою зенітний дрон з електромотором. Система також включає в себе блок оглядових РЛС та оптико-прицільної станції.

Безпілотник Kreuger 100XR має дальність польоту понад 3 км, а також функцію автономного виявлення та відстеження БПЛА, що підтримується вбудованим штучним інтелектом (ШІ).

Гнучка конструкція та штабельована форма Kreuger 100XR дозволяють інтегрувати його у транспортні засоби, судна та повітряні системи, роблячи їх більш захищеними від ворожих безпілотників.

