Для захисту від дронів: перехоплювачі Kreuger 100XR будуть злітати з вантажівок (фото)
Шведська оборонна компанія Nordic Air Defence та Volvo Defense оголосили про партнерство з метою інтеграції перехоплювачів дронів Kreuger 100XR у транспортні засоби.
Вантажівки Volvo, оснащені системами захисту від безпілотників VIPRO, будуть поставлені на ринок у 2026 році. Про це повідомляє Defense Industry Europe.
Як зазначають у виданні, важкі вантажівки та транспортери все ще широко використовуються у військових операціях, що робить їх цінними цілями для дронів. Оснащення машин Volvo VIPRO системами Kreuger 100XR має на меті розв’язати цю проблему.
"VIPRO поєднує спадщину інженерної майстерності Volvo з передовими оборонними інноваціями та гнучкістю Nordic Air Defence, щоб запропонувати справді європейське рішення для боротьби зі загрозою номер один у наземній війні. Разом ми формуємо оборонне рішення, яке є мобільним, адаптивним та побудованим для задоволення довгострокових потреб європейських та союзних сил", — заявив співзасновник і генеральний директор Nordic Air Defence Карл Розандер.
Система VIPRO: що про неї відомо
За даними Defence Express, центральним елементом VIPRO є перехоплювач Kreuger 100XR, що являє собою зенітний дрон з електромотором. Система також включає в себе блок оглядових РЛС та оптико-прицільної станції.Важливо
Безпілотник Kreuger 100XR має дальність польоту понад 3 км, а також функцію автономного виявлення та відстеження БПЛА, що підтримується вбудованим штучним інтелектом (ШІ).
Гнучка конструкція та штабельована форма Kreuger 100XR дозволяють інтегрувати його у транспортні засоби, судна та повітряні системи, роблячи їх більш захищеними від ворожих безпілотників.
