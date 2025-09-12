Виявляє дрони РФ за 30 км: в Україні показали роботу оновленої системи MS Azimuth (відео)

Система детекції дронів MS Azimuth від української компанії Kvertus тепер може перехоплювати відеоканал ворожого безпілотника.

Нову функцію отримали всі нові системи MS Azimuth. Незабаром також з’явиться можливість оновити всі раніше випущені моделі через інтернет, повідомила компанія Kvertus у Facebook.

На оприлюдненому відео показано, як українські військові за допомогою MS Azimuth перехоплюють відео з БпЛА під час випробувань. Далі відбувається придушення безпілотника системою РЕБ.

"Тепер фахівець радіорозвідки може переглядати, що знімає дрон під час польоту в окремому вікні інтерфейсу Azimuth", — зазначили у Kvertus.

Що відомо про систему MS Azimuth

За словами розробників, комплекс радіоелектронної розвідки Kvertus MS Azimuth здатен пеленгувати російські дрони на відстані до 30 км. Система має автоматизоване робоче місце оператора, автоматично виявляє цілі та напівавтоматично виявляє несправності.

"Ми бачимо на цьому засобі все, що у повітрі на цих частотах, а також будемо бачити все на землі, включно з пультами, які керують цими дронами. Це дасть змогу нашим бійцям вправно влучати не тільки в дрони, які літають, а й в тих, хто їх запускає. Частоту 5800 МГц ми побачимо на 15 км, 2400 МГц — на відстані 21,5 км, все, що нижче 1500 МГц — з 30 км", — розповів представник компанії.

Характеристики Kvertus MS Azimuth:

діапазон пеленгування — 30–6000 МГц;

миттєва ширина смуги — 200 МГц;

швидкість сканування — 549 ГГц/с;

похибка пеленгування — до 5° (СКВ);

час розгортання — 15–18 хвилин;

мережа — Ethernet;

живлення — акумулятор 12 В;

маса — 25 кг.

Нагадаємо, британська компанія MARSS оголосила про успішне завершення льотних випробувань свого новітнього дрона-перехоплювача Interceptor MR.

Фокус також повідомляв, що компанія Aurelius Systems розробляє лазерну зброю нового покоління, призначену для захисту від безпілотників.