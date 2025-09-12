Выявляет дроны РФ за 30 км: в Украине показали работу обновленной системы MS Azimuth (видео)

Система детекции дронов MS Azimuth от украинской компании Kvertus теперь может перехватывать видеоканал вражеского беспилотника.

Новую функцию получили все новые системы MS Azimuth. Вскоре также появится возможность обновить все ранее выпущенные модели через интернет, сообщила компания Kvertus в Facebook.

Модернизированная система Kvertus MS Azimuth

На обнародованном видео показано, как украинские военные с помощью MS Azimuth перехватывают видео с БПЛА во время испытаний. Далее происходит подавление беспилотника системой РЭБ.

"Теперь специалист радиоразведки может просматривать, что снимает дрон во время полета, в отдельном окне интерфейса Azimuth", — отметили в Kvertus.

Что известно о системе MS Azimuth

По словам разработчиков, комплекс радиоэлектронной разведки Kvertus MS Azimuth способен пеленговать российские дроны на расстоянии до 30 км. Система имеет автоматизированное рабочее место оператора, автоматически обнаруживает цели и полуавтоматически обнаруживает неисправности.

"Мы видим на этом средстве все что в воздухе на этих частотах, а также будем видеть все на земле, включая пульты, которые управляют этими дронами. Это позволит нашим бойцам умело попадать не только в дроны, которые летают, но и в тех, кто их запускает. Частоту 5800 МГц мы увидим на 15 км, 2400 МГц — на расстоянии 21,5 км, все, что ниже 1500 МГц — в 30 км", — рассказал представитель компании.

Характеристики Kvertus MS Azimuth:

диапазон пеленгования — 30-6000 МГц;

мгновенная ширина полосы — 200 МГц;

скорость сканирования — 549 ГГц/с;

погрешность пеленгования — до 5° (СКВ);

время развертывания — 15-18 минут;

сеть — Ethernet;

питание — аккумулятор 12 В;

масса — 25 кг.

