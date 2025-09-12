Для защиты от дронов: перехватчики Kreuger 100XR будут взлетать с грузовиков (фото)
Шведская оборонная компания Nordic Air Defence и Volvo Defense объявили о партнерстве с целью интеграции перехватчиков дронов Kreuger 100XR в транспортные средства.
Грузовики Volvo, оснащенные системами защиты от беспилотников VIPRO, будут поставлены на рынок в 2026 году. Об этом сообщает Defense Industry Europe.
Как отмечают в издании, тяжелые грузовики и транспортеры все еще широко используются в военных операциях, что делает их ценными целями для дронов. Оснащение машин Volvo VIPRO системами Kreuger 100XR имеет целью решить эту проблему.
"VIPRO сочетает наследие инженерного мастерства Volvo с передовыми оборонными инновациями и гибкостью Nordic Air Defence, чтобы предложить действительно европейское решение для борьбы с угрозой номер один в наземной войне. Вместе мы формируем оборонное решение, которое является мобильным, адаптивным и построенным для удовлетворения долгосрочных потребностей европейских и союзных сил", — заявил соучредитель и генеральный директор Nordic Air Defence Карл Розандер.
Система VIPRO: что о ней известно
По данным Defence Express, центральным элементом VIPRO является перехватчик Kreuger 100XR, представляющий собой зенитный дрон с электромотором. Система также включает в себя блок обзорных РЛС и оптико-прицельной станции.Важно
Беспилотник Kreuger 100XR имеет дальность полета более 3 км, а также функцию автономного обнаружения и отслеживания БПЛА, поддерживаемую встроенным искусственным интеллектом (ИИ).
Гибкая конструкция и штабелируемая форма Kreuger 100XR позволяют интегрировать его в транспортные средства, суда и воздушные системы, делая их более защищенными от вражеских беспилотников.
Напомним, в Украине разработали наземный роботизированный комплекс "Прометей" для защиты от дронов, которым можно управлять с тыловой кофейни.
Фокус также сообщал, что украинская компания VARTA протестировала систему DOZOR AI, способную находить вражеские дроны, используя ИИ и машинное зрение.