Для защиты от дронов: перехватчики Kreuger 100XR будут взлетать с грузовиков (фото)

Шведская оборонная компания Nordic Air Defence и Volvo Defense объявили о партнерстве с целью интеграции перехватчиков дронов Kreuger 100XR в транспортные средства.

Грузовики Volvo, оснащенные системами защиты от беспилотников VIPRO, будут поставлены на рынок в 2026 году. Об этом сообщает Defense Industry Europe.

Как отмечают в издании, тяжелые грузовики и транспортеры все еще широко используются в военных операциях, что делает их ценными целями для дронов. Оснащение машин Volvo VIPRO системами Kreuger 100XR имеет целью решить эту проблему.

Система VIPRO на грузовике

"VIPRO сочетает наследие инженерного мастерства Volvo с передовыми оборонными инновациями и гибкостью Nordic Air Defence, чтобы предложить действительно европейское решение для борьбы с угрозой номер один в наземной войне. Вместе мы формируем оборонное решение, которое является мобильным, адаптивным и построенным для удовлетворения долгосрочных потребностей европейских и союзных сил", — заявил соучредитель и генеральный директор Nordic Air Defence Карл Розандер.

Система VIPRO: что о ней известно

Перехватчик Kreuger 100XR

По данным Defence Express, центральным элементом VIPRO является перехватчик Kreuger 100XR, представляющий собой зенитный дрон с электромотором. Система также включает в себя блок обзорных РЛС и оптико-прицельной станции.

Беспилотник Kreuger 100XR имеет дальность полета более 3 км, а также функцию автономного обнаружения и отслеживания БПЛА, поддерживаемую встроенным искусственным интеллектом (ИИ).

Гибкая конструкция и штабелируемая форма Kreuger 100XR позволяют интегрировать его в транспортные средства, суда и воздушные системы, делая их более защищенными от вражеских беспилотников.

