Тысячи дронов взлетели с одного грузовика: Китай "усовершенствовал" идею СБУ (видео)
Китайская компания DAMODA продемонстрировала систему автоматизированного развертывания тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые работают роем.
Технология DAMODA предназначена для организации световых шоу. Дроны взлетают из специальных контейнеров, интегрированных в грузовик. Соответствующие видео компания опубликовала в Instagram.
"Один контейнер разворачивается, тысячи дронов автоматически разворачиваются, выполняют свое шоу и возвращаются самостоятельно", — заявили в DAMODA.Важно
Компания позиционирует свою разработку, как первую в мире автоматизированную систему для шоу дронов. На видео можно увидеть, как грузовик трансформируется, чтобы беспилотники могли синхронно подняться в воздух.
"Это не только создание потрясающего световое шоу дронов. Это об автоматизации, безопасности и эффективности", — подчеркнул производитель.
Напомним, в июне СБУ атаковала российские аэродромы дронами, спрятанными в "мобильных домах" с раздвижными крышами, которые были загружены на фуры.
Фокус также сообщал, что шведская оборонная компания Nordic Air Defence интегрирует свои дроны-перехватчики Kreuger 100XR в грузовики Volvo.