Рої БПЛА будуть виконувати місії автономно: як працює нова технологія Palladyne AI

Канадська компанія Palladyne AI оголосила про співпрацю з виробником дронів Draganfly з метою інтеграції у безпілотні літальні апарати (БПЛА) своєї технології Pilot.

Pilot являю собою програмне забезпечення (ПО) для ройових операцій та колаборативного штучного інтелекту, здатне перетворити кілька БПЛА у злагоджену команду, якою керує один оператор. Про це йдеться у пресрелізі Palladyne AI.

Як пояснюють у компанії, Pilot допомагає дронам відстежувати цілі, динамічно взаємодіючи з автопілотами. Таким чином ПО покращує виявлення, відстеження, класифікацію та ідентифікацію об'єктів, а також робить можливими автономні операції роїв дронів.

Завдяки інтеграції програмного забезпечення для автономності від Palladyne AI, безпілотники Draganfly отримають розширені можливості, такі як розвідка в режимі реального часу. Своєю чергою оператори зможуть виконувати свою роботу ще ефективніше.

В пресрелізі зазначено, що дрони Draganfly наразі використовуються урядовими, оборонними та комерційними організаціями по всьому світу. Їх особливістю є модульна конструкція, завдяки чому їх можна адаптувати під конкретні завдання.

"Palladyne AI дозволяє платформам дронів інтегрувати функції автономності, які ще недавно були доступні лише для великих і дорогих систем", — наголосив Кемерон Челл, генеральний директор Draganfly.

Нагадаємо, китайська компанія DAMODA продемонструвала систему автоматизованого розгортання тисяч безпілотних літальних апаратів, які працюють роєм.

Фокус також повідомляв, що український стартап Swarmer, який розробляє рішення на основі ШІ для автономності безпілотників, залучив 15 млн доларів від американських інвесторів.