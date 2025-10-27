Рои БПЛА будут выполнять миссии автономно: как работает новая технология Palladyne AI

Канадская компания Palladyne AI объявила о сотрудничестве с производителем дронов Draganfly с целью интеграции в беспилотные летательные аппараты (БПЛА) своей технологии Pilot.

Pilot представляет собой программное обеспечение (ПО) для роевых операций и коллаборативного искусственного интеллекта, способное превратить несколько БПЛА в слаженную команду, которой управляет один оператор. Об этом говорится в пресс-релизе Palladyne AI.

Как объясняют в компании, Pilot помогает дронам отслеживать цели, динамически взаимодействуя с автопилотами. Таким образом ПО улучшает обнаружение, отслеживание, классификацию и идентификацию объектов, а также делает возможными автономные операции роев дронов.

Благодаря интеграции программного обеспечения для автономности от Palladyne AI, беспилотники Draganfly получат расширенные возможности, такие как разведка в режиме реального времени. В свою очередь операторы смогут выполнять свою работу еще эффективнее.

В пресс-релизе указано, что дроны Draganfly сейчас используются правительственными, оборонными и коммерческими организациями по всему миру. Их особенностью является модульная конструкция, благодаря чему их можно адаптировать под конкретные задачи.

"Palladyne AI позволяет платформам дронов интегрировать функции автономности, которые еще недавно были доступны только для больших и дорогих систем", — отметил Кэмерон Челл, генеральный директор Draganfly.

Напомним, китайская компания DAMODA продемонстрировала систему автоматизированного развертывания тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые работают роем.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Swarmer, который разрабатывает решения на основе ИИ для автономности беспилотников, привлек 15 млн долларов от американских инвесторов.