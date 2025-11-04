Несе до 300 кг: нового наземного робота Tarantul Cargo тестують в Україні (відео)

Український виробник агротехніки «Електроагротехніка» представив логістичний наземний роботизований комплекс Tarantul Cargo.

Технічні характеристики наземного безпілотника Tarantul Cargo представник компанії "Електроагротехніка" розкрив виданню Defender Media.

НРК Tarantul Cargo

Повідомляється, що Tarantul Cargo має тактичний радіус дії до 15 км та здатен проїхати на одному заряді до 30 км по бездоріжжю, долаючи перешкоди заввишки до 30 см. Дрон розганяється до 16 км/год та перевозить до 300 кг вантажу.

За даними виробника, новий НРК може долати водні перешкоди глибиною до 40 см. Апарат також отримав камеру, здатну здатною працювати в нічному режимі, та підтримку стандартів цифрового зв’язку ERLS та Starlink.

У статті також сказано, що Електроагротехніка" має в арсеналі менший НРК-мінувальник Tarantul, здатний нести дві міни та здійснювати підрив. Обидва наземні дрони тестуються на полігоні, проходять випробування в бойових підрозділах та готуються до кодифікації.

Нагадаємо, підрозділ NC13 Strike 3-ї штурмової бригади провів краш-тест ударних наземних роботизованих комплексів в умовах наближених до бойових.

Фокус також повідомляв, що ЗСУ почали застосовувати на передовій наземні безпілотні платформи "Мураха-Mini" від вітчизняної компанії "Роботизовані комплекси".