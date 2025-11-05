Вбивці танків: у США представили рій бойових наземних роботів FireAnt (фото)

Американська компанія Swarmbotics AI розробила новий клас наземних модульних безпілотних систем FireAnt, які працюють у скоординованих роях та призначені для знищення ворожих танків.

Легкі наземні дрони FireAnt несуть недороге корисне навантаження та можуть групами виявляти, відстежувати та уражати ворожу бронетехніку під керівництвом одного оператора. Про це пише Defence Express.

"Один оператор. Кілька роботів. Нескінченна тактична перевага", — описує Swarmbotics AI свій продукт.

Дрон FireAnt

Виробник позиціює своїх роботів як економічно вигідну альтернативу високопродуктивним протитанковим ракетам та важким артилерійським системам. Співзасновник Swarmbotics AI Дрю Вотсон вважає цю технологію продовженням останніх тенденцій у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Подібно до БПЛА, рої безпілотних наземних транспортних засобів створюють нові концепції маневрування на передовій лінії сенсорів і передовій лінії роботів", — сказав Дрю Уотсон.

У компанії наголошують, що модульна конструкція FireAnt дозволяє швидко замінити корисне навантаження у польових умовах. Серед інших заявлених переваг — екологічність, герметизація IP67, стійкість до пилу, тепла, вібрації та ударів.

