В Україні створили незвичайного робота "Плющ": чим він зашкодить російській армії

Українська компанія-виробник "Роботизовані Комплекси" представила автономний дрон "Плющ" із вбудованою телескопічною щоглою.

Комплекс розробили, щоб військові могли швидко налагоджувати стабільний зв'язок у польових умовах для більш ефективного застосування безпілотників. Подробиці компанія опублікувала разом із роликом на своїй сторінці у Facebook.

"Плющ" — це просунута роботизована платформа, головною її особливістю є висока розкладна щогла висотою 10 метрів, яка витримує навантаження до 44 кг. Доїхавши до потрібної точки, дрон автоматично її піднімає за командою оператора.

яка може нести обладнання для ретрансляції зв'язку, модулі радіоелектронної боротьби та розвідки. Крім того, дрон може самостійно вести розвідку і спостереження, використовуючи вбудовані денні та тепловізійні камери, детектори дронів, далекомір.

"Плющ" оснащений акумулятором ємністю 21,5 КВт*год, але може нести додаткові акумулятори ємністю 1120 А*год для тривалої роботи обладнання.

Основні характеристики НРК "Плющ":

розміри — 2470×1222×1680 мм;

вага — 999 кг

Привід — електрогідравлічний;

Максимальна швидкість — до 12 км/год;

запас ходу — 25 км;

Кліренс — 200 мм;

кут подолання перешкоди — 45°;

зв'язок — ELRS, Silvus, Starlink, оптоволокно;

щогла: 10 м, навантаження до 40 кг;

час розгортання/складання — 80 с / 60 с.

Раніше в Україні представили наземний дрон VATAG з бойовим модулем. Він може атакувати супротивників, прикривати військових і навіть виконувати інженерні роботи.

До цього стало відомо, що в Україні створили 4-тонний дизельний дрон Bufalo. Він оснащений міцною бронею, яка витримує обстріл 152-мм снарядами, і може проїхати до 200 км.