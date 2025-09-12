В Україні створили 4-тонний дизельний дрон Bufalo: навіщо він потрібен ЗСУ

В Україні розробили і випробували дизельний наземний дрон Bufalo, який має низку переваг перед електричними.

Завдяки товстій броні з європейської сталі він витримує попадання будь-яких куль і навіть обстріл 152-мм снарядами, якщо опиняється в радіусі 100 м. Колеса теж стійкі до пошкоджень. Подробиці про цю машину стали відомі виданню Mezha.Media.

Bufalo оснащений дизельним двигуном — ця особливість дає змогу регулювати запас ходу, встановлюючи певну кількість баків із паливом. За необхідності, робот може проїхати 100 або навіть 200 км. Його головне призначення: доставка вантажів і розмінування.

Як пояснив керівник компанії Владислав (назва і прізвище не розкриваються в інтересах безпеки), багато виробників робили ставку на дрони з електричним приводом. Іноді це була перевага, але зараз стало недоліком, оскільки лінія фронту розтягнулася, і електричні НРК не можуть проїхати досить далеко, щоб доставити на передову боєприпаси або продукти.

Через двигун і чималі розміри Bufalo важить близько 4 тонн, але завдяки низькому профілю залишається малопомітним на полі бою. Він розганяється до 20 км/год, а потужності вистачає навіть на те, щоб витягувати застряглий транспорт із багнюки. На полі бою це економить час і допомагає зберегти людей і техніку.

Наземний дрон Bufalo проходить випробування Фото: Mezha.Media

Віддалене управління забезпечують дві системи зв'язку — супутниковий термінал Starlink і радіоканал. Супутниковий зв'язок із GPS-навігацією захищений від впливу ворожих засобів РЕБ завдяки CRPA-антені.

"Якщо потрібно поїхати на велику дистанцію, а Starlink "задавлять" або Ілон Маск його відключить, ми піднімемо носій із ретранслятором. І проблем не буде", — каже Владислав.

Система штучного інтелекту забезпечує Bufalo локальну навігацію. Дрон аналізує дані зі встановлених на нього камер, розрізняє перешкоди на відстані до 15 метрів, складає безпечний маршрут і зупиняється в разі небезпеки. Водночас, оператор може в будь-який час втрутитися і взяти керування на себе.

При створенні Bufalo Владислав і його команда намагалися втілити побажання військових і представників Генштабу ЗСУ. Спочатку вони дізналися про потреби бійців, а потім сконструювали машину.

"Один із військових захотів димові шашки для прикриття, другий — Starlink, третій — броньовані колеса, четвертий — щоб дно робота "зашили" бронею, він не зачіпав міни і не вибухав. Усе це ми втілили в Bufalo", — розповідає Владислав.

Владислав верхи на наземному дроні Bufalo Фото: Mezha.Media

У майбутньому на дрон планують встановити бойовий модуль, щоб він міг вести вогонь, конструктори вже консультуються для цього з військовими. Ще один варіант інженерні роботи. Наявна гідравлічна система дає змогу причепити до нього різні інструменти — наприклад, ківш, яким дистанційно можна рити окопи.

Команда також працює над радіоелектронним захистом Bufalo. Вона Команда вже протестувала 11-канальну систему РЕБ, яка виявилася сумісною з безпілотником. Тепер потрібно вибрати виробника і вбудувати комплекс у дрон.

Попереду розробникам офіційна презентація Bufalo і його кодифікація, щоб ЗСУ могли прийняти машину на озброєння. Команда планує почати виробництво з 10 роботів на місяць, а потім знайти партнерів і розширити його.

