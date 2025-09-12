В Украине создали 4-тонный дизельный дрон Bufalo: зачем он нужен ВСУ

В Украине разработали и испытали дизельный наземный дрон Bufalo, который обладает рядом преимуществ перед электрическими.

Related video

Благодаря толстой броне из европейской стали он выдерживает попадание любых пуль и даже обстрел 152-мм снарядами, если оказывается в радиусе 100 м. Колеса тоже устойчивы к повреждениям. Подробности об этой машине стали известны изданию Mezha.Media.

Bufalo оснащен дизельным двигателем — эта особенность позволяет регулировать запас хода, устанавливая определенное количество баков с топливом. При необходимости, робот может проехать 100 или даже 200 км. Его главное предназначение: доставка грузов и разминирование.

Как объяснил руководитель компании Владислав (название и фамилия не раскрываются в интересах безопасности), многие производители делали ставку на дроны электрическим приводом. Иногда это было преимущество, но сейчас стало недостатком, поскольку линия фронта растянулась, и электрические НРК не могут проехать достаточно далеко, чтобы доставить на передовую боеприпасы или продукты.

Из-за двигателя и немалых размеров Bufalo весит около 4 тонн, но благодаря низкому профилю остается малозаметным на поле боя. Он разгоняется до 20 км/ч, а мощности хватает даже на то, чтобы вытаскивать застрявший транспорт из грязи. На поле боя это экономит время и помогает сохранить людей и технику.

Наземный дрон Bufalo проходит испытания Фото: Mezha.Media

Удаленное управление обеспечивают две системы связи спутниковый терминал Starlink и радиоканал. Спутниковая связь с GPS-навигацией защищена от воздействия вражеских средств РЭБ благодаря CRPA-антенне.

"Если нужно поехать на большую дистанцию, а Starlink "задавят" или Илон Маск его отключит, мы поднимем носитель с ретранслятором. И проблем не будет", – говорит Владислав.

Система искусственного интеллекта обеспечивает Bufalo локальную навигацию. Дрон анализирует данные по установленным на него камерам, различает препятствия на расстоянии до 15 метров, составляет безопасный маршрут и останавливается в случае опасности. В то же время, оператор может в любое время вмешаться и взять управление на себя.

При создании Bufalo Владислав и его команда пытались воплотить пожелания военных и представителей Генштаба ВСУ. Сначала они узнали о нуждах бойцов, а затем сконструировали машину.

"Один из военных захотел дымовые шашки для прикрытия, второй – Starlink, третий – бронированные колеса, четвертый – чтобы дно работа "зашили" броней, он не задевал мины и не взрывался. Все это мы воплотили в Bufalo", – рассказывает Владислав.

Владислав верхом на наземном дроне Bufalo Фото: Mezha.Media

В будущем на дрон планируют установить боевой модуль, чтобы он мог вести огонь, конструкторы уже консультируются для этого с военными. Еще один вариант инженерные работы. Существующая гидравлическая система позволяет прицепить к нему разные инструменты – например, ковш, которым дистанционно можно рыть окопы.

Команда также работает над радиоэлектронной защитой Bufalo. Она Команда уже протестировала 11-канальную систему РЭБ, которая оказалась совместима с беспилотником. Теперь нужно выбрать производителя и встроить комплекс в дрон.

Впереди разработчикам официальная презентация Bufalo и его кодификация, чтобы ВСУ могли принять машину на вооружение. Команда планирует начать производство с 10 роботов в месяц, а затем найти партнеров и расширить его.

Ранее писали, как дроны ВСУ спасли раненого военного на Донбассе неподалеку от Константиновки. Боец батальона "Алькатрас" наступил на мину и потерял часть стопы, но рота НРК Alter Ego помогли ему добраться до медиков.