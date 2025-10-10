В Украине создали необычного робота "Плющ": чем он навредит российской армии

Украинская компания-производитель "Роботизовані Комплекси" представила автономний дрон "Плющ" со встроенной телескопической мачтой.

Комплекс разработали, чтобы военные могли быстро налаживать стабильную связь в полевых условиях для более эффективного применения беспилотников. Подробности компания опубликовала вместе с роликом на своей странице в Facebook.

"Плющ" — это продвинутая роботизированная платформа, главной ее особенностью является высокая раскладная мачта высотой 10 метров, которая выдерживает нагрузку до 44 кг. Доехав до нужной точки, дрон автоматически ее поднимает по команде оператора.

которая может нести оборудование для ретрансляции связи, модули радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, дрон может самостоятельно вести разведку и наблюдение, используя встроенные дневные и тепловизионные камеры, детекторы дронов, дальномер.

"Плющ" оснащен аккумулятором емкостью 21,5 КВт*ч, но может нести дополнительные аккумуляторы емкостью 1120 А*ч для длительной работы оборудования.

Основные характеристики НРК "Плющ":

размеры — 2470×1222×1680 мм;

вес — 999 кг

Привод — электрогидравлический;

Максимальная скорость — до 12 км/ч;

запас хода — 25 км;

Клиренс — 200 мм;

угол преодоления препятствия — 45°;

связь — ELRS, Silvus, Starlink, оптоволокно;

мачта: 10 м, нагрузка до 40 кг;

время развертывания/складывания — 80 с / 60 с.

Ранее в Украине представили наземный дрон VATAG с боевым модулем. Он может атаковать противников, прикрывать военных и даже выполнять инженерные работы.

До этого стало известно, что в Украине создали 4-тонный дизельный дрон Bufalo. Он оснащен прочной броней, которая выдерживает обстрел 152-мм снарядами, и может проехать до 200 км.