"Піхоту майже всю стерли": фронт прорветься, якщо не замінити людей на роботів, – Берлінська

Волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту Victory Drones Марія Берлінська закликала до розгортання взводів роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони України.

Марія Берлінська заявила, що Україна стикається з нестачею піхоти, тому без активного впровадження НРК фронт прорветься. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Як зазначає волонтерка, роботизовані комплекси з турелями, детекторами дронів, з камерами та мікрофонами здатні знищувати ворожі дрони, живу силу, а також надавати військовим розвідувальні дані. При цьому логістичні НРК можуть під'їжджати до НРК-"піхотинців", щоб поміняти батареї чи передати боєприпаси.

За словами Берлінської, всі комплекси мають бути об’єднаними в єдину систему ситуаційної обізнаності та управління з повітряними дронами та іншою роботизованою технікою.

Громадська діячка наголосила, що піхота зараз виграє час, який варто максимально швидко використовувати на впровадження НРК. На її думку, такі фрази, як "роботи ніколи не замінять людей", "українська земля тільки там, де стоїть нога нашого піхотинця" та "воювати без піхоти неможливо", повинні відійти у минуле.

"Піхоту майже всю стерли. І поки вона ще на залишках є, виграє всім нам час, щоб відпрацювати тактики і виставити на передову роботизовані взводи. Бо якщо піхота остаточно закінчиться, а роботи натомість не зайдуть — фронт прорветься", — написала Берлінська.

