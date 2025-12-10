Почему флаги РФ оказались в Северске и находится ли город в оккупации, — ОК "Восток" (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации не контролируют Северск, хотя и заявляют, что якобы полностью оккупировали город, заявило украинское командование. Россияне использовали плохую погоду и проникли на некоторые улицы, но их обнаружили и обезвредили. Между тем на видео от украинских бойцов фигурирует объект в центре Северска, на котором висел российский флаг. Украинцы также показали, каким способом от него избавились.

Ситуация остается сложной, но город находится под контролем Украины, говорится в заметке ОК "Восток" ВСУ на странице Facebook. Командование подтвердило, что россиянам действительно удалось пробраться, поскольку они использовали плохие погодные условия и инфильтровались вглубь населенного пункта. Таким образом Минобороны РФ смогло создать "пропагандистскую картинку". Кадры от бойцов ВСУ демонстрируют, что "триколор" действительно висел на фасаде разрушенного дома, вероятно, средней общеобразовательной школы №1 города Северск (ул. Железнодорожников, 34). Через мгновение цель сбивают с помощью дрона: не ясно, что случилось с россиянами, которые его установили.

Чтобы проникнуть в Северск, ВС РФ используют тактику продвижения малыми штурмовыми группами, которые инфильтрируются под прикрытием погоды. ВСУ обнаруживают и уничтожают вражеские группы с помощью артиллерии и дронов, говорится в сообщении ОК "Схід".

"Заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности", — заявило командование днем 10 декабря.

Бои в Северске — детали

На ситуацию в Северске откликнулся руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. В Telegram-канале чиновника появилось сообщение о том, что "россияне не контролируют Северск" и что отдельные российские штурмовики не могут считаться "контролем".

На карте аналитиков проекта DeepState последние изменения линии боев в Северске появились 7-8 декабря. Аналитики показали продвижение подразделений ВС РФ с востока на запад ориентировочно на 1-2 км. При этом красная площадь оккупации составляет около трети — 4 кв. км от 12 кв. км; серая зона "залила" остальные. Школа №1, которая фигурировала на видео бойцов ВСУ, расположена в точке с координатами 48.86918, 38.09018 — это около 200 м от самой дальней линии боев.

Бои в Северске — ситуация по состоянию на 8 декабря, DeepState Фото: DeepState

Между тем Генштаб ВСУ в утреннем отчете по состоянию на 10 декабря написал, что на Славянском направлении, к которому относят город Северск, насчитали 12 штурмов ВС РФ. Данные предыдущих дней показывают, что активность россиян была примерно такая — 9-13 атак. При этом самый горячий участок — и дальше Покровск (48).

Отметим, аналитики DeepState 9 декабря писали о продвижении ВС РФ в Северске. Согласно данным проекта, на это направление россияне подтягивают пехоту и город постепенно переходит под контроль противника. Об этой же части фронта упомянул украинский военный с позывным "Мучной". По словам бойца, для подразделений РФ в Северске устроили "мясорубку", но, по его мнению, судьба города "решена".

Напоминаем, 9 декабря в сети появилось интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал о ситуации в Покровске и на других отрезках фронта.