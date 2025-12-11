"Здобутки РФ на передовій незначні": Сирський заперечив меседж Трампа про "поразку" України, — ЗМІ

Українські сили продовжують утримувати ключові позиції на сході країни, попри посилений політичний тиск із боку США та безперервні атаки російської армії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські заяви про значні територіальні здобутки не відповідають дійсності та покликані вплинути на міжнародну думку.

Як повідомляє Politico, Сирський на брифінгу в Києві пояснив, що реальна ситуація на полі бою суттєво відрізняється від тієї картини, яку Москва намагається поширювати у своїх інформаційних кампаніях. Він наголосив, що українські війська продовжують чинити потужний опір на всіх ділянках фронту, тоді як російські сили, попри значні людські та матеріальні втрати, показують лише мінімальне просування.

За словами головнокомандувача, Кремль посилює інформаційні зусилля з метою переконати західних партнерів, що подальша підтримка України нібито є "беззмістовною". Саме для протидії такому наративу, зазначив Сирський, він був змушений надати публічну оцінку бойової ситуації, особливо з огляду на зростаючий тиск з боку президента США Дональда Трампа. Останній в інтерв’ю Politico прямим текстом заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського швидкого погодження на мирну угоду. Ранні версії запропонованого плану містили пункт про передачу Росії стратегічно важливих українських територій, зокрема Покровська, що викликало різку реакцію Києва та європейських столиць. Зеленський чітко дав зрозуміти, що жодні українські землі не можуть бути предметом торгу.

На цьому тлі Росія оголосила про нібито "захоплення" низки населених пунктів — Покровська, Мирнограда, а також міст на Харківщині. Сирський спростував ці твердження, підкресливши, що російські підрозділи не мають повного контролю над Покровськом, а їхня присутність у місті часто обмежується невеликими групами, які заходять для постановочних фото з прапорами. Він також підтвердив, що на окремих етапах осені українські сили відходили від частини міста, проте 15 листопада провели контрнаступ і повернули під контроль майже половину його території. За словами генерала, українська армія утримує північну частину Покровська та контролює значний масив територій на захід від міста. Утім, погодні умови — туман і дощ — створюють додаткові труднощі, дозволяючи ворогу проникати в окремі квартали, уникаючи ураження безпілотниками.

Ба більше, Сирський зауважив, що українська сторона свідомо не деталізує кожного тактичного успіху, адже кожне публічне підтвердження повернення певних позицій миттєво викликає у Росії реакцію — від перекидання резервів до завдання ракетних ударів по заявлених районах. Це призводить до додаткових втрат, яких командування намагається уникати.

Особливу увагу Сирський звернув на те, що реальні масштаби російського просування є значно меншими, ніж стверджує Кремль. За його словами, в окремих напрямках російська армія здатна рухатися вперед менше ніж на п’ять кілометрів на місяць. З огляду на щоденні втрати, які, за оцінкою генерала, перевищують тисячу військових, такі темпи він назвав "вкрай незначним результатом".

Politico також наводить дані Інституту вивчення війни (ISW), на які посилається у своєму матеріалі. Згідно з оцінками аналітиків ISW, упродовж поточного року Росія змогла захопити лише 0,77% території України, і це просування супроводжувалося надмірними втратами. У звіті ISW підкреслюється, що повне захоплення укріплених районів Донеччини вимагатиме від Росії щонайменше два-три роки і стане надзвичайно ресурсомістким завданням, яке Москва може виявитися не здатною витримати. Аналітичний центр зазначає, що паралельно Кремль веде "когнітивну війну", намагаючись вплинути на Захід і домогтися вигідних дипломатичних рішень без необхідності вести багаторічні й виснажливі бої за укріплені міста.

Попри зусилля Росії та велику кількість залучених сил — лише на напрямку Покровська перебуває близько 156 тисяч російських військових — Сирський запевнив, що українська армія продовжує посилювати свої позиції та здатна утримувати ключові райони. Він підкреслив, що ситуація залишається складною, однак контрольованою, а українські воїни зберігають ініціативу на критичних ділянках та мають чітке розуміння подальших дій.

