"Це було задовго до Путіна": розуміння, що Україна не вступить до НАТО сформувалося давно, — Трамп

Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв’ю виданню Politico заявив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існувало чітке розуміння: вступ України до НАТО є малоймовірним. Крім того, він висловив критику на адресу європейських союзників США, назвавши їх "слабкими" та "занепадаючими".

Як розповів Дональд Трамп в інтерв’ю, питання членства України в НАТО було визначене задовго до початку конфлікту та до активних дій російського керівництва. За його словами, під час першої зустрічі український президент Володимир Зеленський озвучив два ключові прагнення: повернення Криму та вступ до НАТО. Трамп зазначив, що Зеленський висловлював ці цілі "не дуже люб’язно", що вже тоді створювало напруженість у відносинах із Москвою.

Президент США також підкреслив, що Росія завжди мала стратегічну перевагу у переговорах завдяки своєму розміру, ресурсам та військовому потенціалу.

"У цьому немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна", — наголосив він, додаючи, що українському керівництву доведеться "приймати речі такими, як вони є", оскільки Україна наразі зазнає значних втрат.

Трамп уточнив, що країна втратила великі території та узбережжя, зокрема родючі землі, і це істотно впливає на її стратегічне становище.

Щодо фінансової допомоги з боку США, президент заявив, що Зеленський нібито "змусив корумпованого Джо Байдена" надати Україні 350 мільярдів доларів, проте попри це "приблизно 25% країни втрачено". Він підкреслив, що, хоча високо цінує хоробрість українського народу та військових, розмір і ресурси Росії у довгостроковій перспективі визначають перебіг конфлікту.

"Я дуже ціную народ України та її армію, але в якийсь момент розмір країни зазвичай перемагає", — зазначив Трамп.

Окрім того, президент США різко розкритикував європейських політичних лідерів. Він охарактеризував Європу як "занепадаючу" групу країн, керовану "слабкими" людьми, що нібито не здатні ефективно контролювати міграційні потоки та вирішувати конфлікти на континенті, зокрема війну між Росією та Україною. Ба більше, він додав, що європейські лідери прагнуть бути "політично коректними", але часто "не знають, що робити". Він також зазначив, що США можуть підтримувати тих європейських політичних кандидатів, які поділяють його бачення розвитку континенту.

Також у цьому інтерв'ю Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. За його словами, Київ "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

