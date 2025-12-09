Як позиція України щодо територіальних поступок зруйнувала "мирний план" Трампа, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки віддати Росії неокуповані частини Донецької області, і це повністю руйнує американську концепцію завершення війни, написало західне видання. Що приховують дипломатичні "консультації" щодо того, як проходитиме кордон між Україною та РФ?

У заяві Зеленського про відмову віддавати частину України, яка пролунала після зустрічі з трьома європейськими лідерами, є сигнал для Кремля та Вашингтона, ідеться в аналітичній статті медіа The Washington Post. З одного боку, український президент відкинув вимогу Росії, яка намагається без боїв отримати частину Донбасу. З іншого — відмовив президенту США Дональду Трампу, який прагне укласти "мирну угоду" будь-яким коштом, навіть ціною української землі. За оцінками медіа, така "непоступливість" Зеленського може змінити весь подальший хід переговорів щодо зупинення російсько-української війни.

Медіа звернуло увагу на слова Зеленського за підсумками наради з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Його слова назвали "найчіткішою заявою", яка оцінила позицію США щодо капітуляції України. Глава держави відмовився обмінювати частини української території ні задля "прискорення мирних переговорів", ні задля "компромісу", який вимагають США, ні через тиск РФ. З плану Трампа видалили "антиукраїнські тези", але публічної відмови від нього все ж не пролунало.

"Однозначна заява про те, що Україна не здасть землю, може означати провал плану Трампа, який критики засудили як виконання списку бажань президента Росії Володимира Путіна", — ідеться у статті WP.

У статті згадали про попередні варіанти "мирної угоди", у якій ішлося про те, що Запорізьку АЕС обмінювали на неокуповані Росією частини Донецької області. Втім, цю ідею також відкинули. Втім, на думку анонімного українського чиновника, є надія на домовленості.

"Пропозиція ближча до того, щоб бути здійсненною для України, але нелегка і не завершена", — навело медіа слова чиновника.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, 8 грудня Зеленський відвідав Лондон та мав коротку зустріч з лідерами трьох європейських країн. Перед зустріччю кілька слів сказав Макрон: на його думку, настають вирішальні дні щодо завершення російсько-української війни. Після нетривалого спілкування з'явилась заява президента України, у якій ішлося про відмову від пропозицій США та РФ щодо частини Донецької області. Далі Зеленський полетів у Брюссель, щоб продовжити консультації очільниками ЄС та інших держав Європи щодо "мирного плану", який запропонували США та РФ.

Тим часом медіа Axios розповіло про деталі переговорів у Москві, коли представники Дональда Трампа — рієлтор Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер — розмовляли з Володимиром Путіним. З'ясувалось, що американські переговорники вимагали у Зеленського прямо під час телефонної розмови відмовитись від Донецької області.

