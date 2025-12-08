Перемовини зайшли в глухий кут: яка вимога США від України є ключовою, — Politico

Питання територій стало ключовою темою, щодо якої не можуть досягти домовленості під час українсько-американських перемовин.

Штати намагають змусити Україну те, чого вимагає Росія, — залишити всю територію Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в матеріалі Politico "Чого США хочуть від України: залишити Донбас… так чи інакше".

Один з європейських високопосадовців заявив, що позиція США проста: Росія вимагає від України відмовитися від території, а американці лише думають, як досягти виконання цієї умови.

"Американці наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас… так чи інакше", — заявив чиновник.

Натомість Україна наполягає, що будь-яка мирна угода має передбачати замороження війни на нинішній лінії фронту.

Європейські чиновники продовжують , що саме такий варіант є найбільш реалістичним. Утім росіяни й надалі хочуть, щоб Київ відмовився від своїх територій.

При цьому Дональд Трамп знову помітно розчарований діями українського уряду.

"Росія, я думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо подумати. Але Росія, я вважаю, погоджується з цим (планом США — ред.), але я не впевнений, що Зеленський погоджений. Його народу це подобається, але він навіть не читав план", — заявив Трамп на червоній доріжці на церемонії нагородження в Кеннеді-центрі у Вашингтоні в неділю.

Зеленський наразі не коментував ці заяви Трампа. Натомість він заявив, що домовленості щодо територіального питання у перемовинах зі США наразі немає.

Офіційний Київ намагається донести до США, що вихід з Донеччини і передача Путіну територій, які він не зміг окупувати за 11 років війни, лише підштовхнуть його до того, щоб взяти більше.

Зеленський також відчуває тиск через швидкість, з якою американці хочуть діяти.

"Можливо, Трамп також хоче, щоб це сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати йому, що це не вони винні в тому, що мирні перемовини не відбуваються так швидко, як він хотів", — сказав європейський чиновник.

У серпні Зеленський заявив, що Росії знадобиться близько чотирьох років, щоб повністю окупувати Донбас.

"Тому важливо, як поводитиметься Америка, як посередник, чи схилятиметься до росіян?" — сказав європейський чиновник, додавши, що Україна також чекає на роз'яснення щодо того, які гарантії безпеки готові надати США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін погодиться підписати "мирну угоду" лише після того, як Україна погодиться з територіальними вимогами Кремля. При цьому США вимагають від України максимально швидкого завершення війни і тиснуть, щоб добитись свого.

Крім того, у ЗМІ пояснили, що Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до мирного плану Трампа, які розглядали у США, оскільки обговорювати це питання з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим телефоном не став через ризик прослуховування.