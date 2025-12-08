Зеленський ще не бачив правки до мирного плану Трампа: побоюється прослуховування, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до мирного плану Трампа, які розглядали у США, оскільки обговорювати це питання з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим телефоном не став через ризик прослуховування.

Голова РНБО сьогодні особисто привезе документи зі США до Лондона, де зараз перебуває Зеленський, і розповість подробиці американо-російських перемовин у Москві, а також про реакцію США на українські поправки до проєкту мирного плану, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела.

"Це не можна робити телефоном — ми ж бачимо, що багато прослуховують. А особисто вони тільки зараз зможуть поговорити", — пояснив інформатор.

За його словами, Умєров постійно на зв'язку із Зеленським і доповідає йому про перебіг усіх переговорів.

"Але потрібно подивитися на всі проєкти документів — там не один проєкт", — підкреслив він

Наразі найважчим в обговоренні мирного плану залишається територіальне питання. Росія вимагає, щоб Україна вийшла з території Донбасу, які вона контролює, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми.

Україна зі свого боку категорично не згодна поступитися підконтрольними територіями, які ворог не зміг завоювати за чотири роки повномасштабної війни.

"Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили 20. Потім після переговорів у Москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді й обговорила їх з американцями. Складні речі є в обговореннях, щодо території особливо, і над цим треба попрацювати", — розповів інсайдер.

6 грудня Зеленський провів двогодинну розмову з радниками американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

На нараді також були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і голова Генштабу Андрій Гнатов. Сторони обговорювали територію і гарантії безпеки.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований українським президентом, оскільки РФ погодилася на його мирний план, а Зеленський "його навіть не читав".

Нагадаємо, після шостого засідання української та американської делегацій з мирного врегулювання російсько-української війни сторони дійшли висновку, що для завершення війни необхідно, щоб РФ продемонструвала прихильність до деескалації.