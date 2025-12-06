Була важка розмова: Зеленський дві години вів переговори щодо територій України, — Axios

Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з радниками американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали територію і гарантії безпеки.

На нараді також були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і глава Генштабу Андрій Гнатов. Про це пише Axios із посиланням на два джерела, знайомих із ходом переговорів.

Обговорення території було важким, повідомило джерело. Росія вимагає, щоб Україна вийшла з території Донбасу, які вона контролює, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми, повідомило друге джерело.

Ще одним ключовим питанням були гарантії безпеки. Одне джерело повідомило, що сторони домоглися значного прогресу і наблизилися до угоди, але необхідна додаткова робота, щоб обидві сторони інтерпретували проєкт гарантії безпеки однаково.

"Основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо до того, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та стійкими", — заявила Axios посол України у Вашингтоні Ольга Стефанишина.

Зеленський у соцмережі зазначив, що дискусія була "дуже цілеспрямованою" і "конструктивною".

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття і зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", — написав Зеленський.

Очікується, що Умєров і Гнатов повернуться з Майамі в Європу і в понеділок із Зеленським обговорять пропозиції США.

"Нам потрібно взяти всі чернетки і провести мозковий штурм", — розповів Axios український чиновник.

Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше.

"Переговори будуть продовжені, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", — заявила посол України Стефанишина.

Нагадаємо, після шостого засідання української та американської делегацій з мирного врегулювання російсько-української війни сторони дійшли висновку, що для завершення війни необхідно, щоб РФ продемонструвала прихильність до деескалації.