Был трудный разговор: Зеленский два часа вел переговоры по территориям Украины, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали территорию и гарантии безопасности.

На совещании также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

Обсуждение территории было трудным, сообщил источник. Россия требует, чтобы Украина вышла из территории Донбасса, которые она контролирует, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы, сообщил второй источник.

Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности. Один источник сообщил, что стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но необходима дополнительная работа, чтобы обе стороны интерпретировали проект гарантии безопасности одинаково.

"Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", — заявила Axios посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Зеленский в соцсети отметил, что дискуссия была "очень целенаправленной" и "конструктивной".

"Мы уделили внимание многим аспектам и быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", — написал Зеленский.

Ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник с Зеленским обсудят предложения США.

"Нам нужно взять все черновики и провести мозговой штурм", — рассказал Axios украинский чиновник.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позднее.

"Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение", — заявила посол Украины Стефанишина.

Напомним, после шестого заседания украинской и американской делегаций по мирному урегулированию российско-украинской войны стороны пришли к выводу, что для завершения войны необходимо, чтобы РФ продемонстрировала приверженность к деэскалации.